Bloomberg: Европа хочет закупать оружие у США для передачи Украине

Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия для передачи Украине, если США откажут Киеву в военной помощи. Об этом в субботу, 24 мая, пишет агентство Bloomberg, указывая, что такое решение может быть принято из-за дефицита у Евросоюза собственных запасов оружия и возможностей для его производства в достаточных объемах.

Теперь предложение, которое, как пишет Bloomberg, "набирает все больше доверия", заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.

Идея заключается в том, что если президент США Дональд Трамп откажется поставлять американское оружие в Украину, это сделает Европа, пишет Bloomberg, опираясь на сведения, полученные от собственных информированных источников. По словам опрошенных агентством экспертов, поставки оружия, одобренные и профинансированные прошлым президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и Европа не сможет заполнить образовавшуюся пустоту. Российский президент Владимир Путин попытается воспользоваться этой ситуацией на фронте, предупреждают аналитики Bloomberg.

США могут оставить Украину