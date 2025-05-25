Bloomberg: Европа хочет закупать оружие у США для передачи Украине

Если Вашингтон прекратит военную поддержку Украины, Европа может начать сама закупить оружие у США для передачи Киеву.
Европейские страны рассматривают возможность закупки американского оружия для передачи Украине, если США откажут Киеву в военной помощи. Об этом в субботу, 24 мая, пишет агентство Bloomberg, указывая, что такое решение может быть принято из-за дефицита у Евросоюза собственных запасов оружия и возможностей для его производства в достаточных объемах.
Теперь предложение, которое, как пишет Bloomberg, "набирает все больше доверия", заключается в том, чтобы закупить больше американских систем, а затем отправить это оружие в Украину.
Идея заключается в том, что если президент США Дональд Трамп откажется поставлять американское оружие в Украину, это сделает Европа, пишет Bloomberg, опираясь на сведения, полученные от собственных информированных источников. По словам опрошенных агентством экспертов, поставки оружия, одобренные и профинансированные прошлым президентом Джо Байденом, могут закончиться этим летом, и Европа не сможет заполнить образовавшуюся пустоту. Российский президент Владимир Путин попытается воспользоваться этой ситуацией на фронте, предупреждают аналитики Bloomberg.
США могут оставить Украину
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что если переговорный процесс зайдет в тупик, Вашингтон выйдет из него. Белый дом ранее отклонил призывы Европы продолжать давить на Путина, чтобы тот согласился на немедленное прекращение огня путем усиления санкций, напоминает Bloomberg.
Вместо этого Кремль, похоже, затягивает мирные переговоры, обещанные Трампу, готовясь к летнему наступлению, считают источники агентства. Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Россия согласилась предоставить свои условия прекращения огня в ближайшие несколько дней, однако никаких ощутимых результатов переговоров до сих пор не было.
Как узнала газета The Wall Street Journal, Трамп после телефонного разговора с Путиным 19 мая проинформировал европейских лидеров, что президент России не собирается заканчивать войну в Украине, поскольку считает, что он побеждает в ней. Как отмечает издание, европейские лидеры догадывались, что Путин не хочет мира, но впервые услышали подтверждение своим предположениям из уст Трампа.
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