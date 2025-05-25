Видео За занавесом: "Вы хотите перемирия, а мы - вашей смерти"

Очевидно, что Кремль терпит и поддерживает такие пропагандистские заявления, как "вы хотите прекращения огня, а мы - вашей смерти". Если бы Путин посчитал это ненужным, Соловьев либо изменил бы свою риторику, либо был бы снят с идеологической "трассы". По отношению к Западу пропагандисты играют роль "плохого полицейского", а якобы примирительный Путин - "хорошего полицейского" - миролюбивого лидера страны, который при этом твердо отстаивает национальные интересы.

Россияне в Стамбуле демонстрировали "добрую волю"

В репортажах пропагандиста Попова из Стамбула регулярно упоминалось, какого высокого уровня прибыла делегация из Москвы, насколько конструктивной она была. В свою очередь, об украинской делегации говорилось, что у россиян все время было ощущение, что она настроена агрессивно и вот-вот покинет зал переговоров.

На самом деле именно Россия проявила агрессию и выступила с угрозами. По данным журналиста "The Economist" Оливера Кэрролла, глава российской делегации, советник Путина Владимир Мединский заявил в ходе переговоров, что Россия готова воевать вечно. "Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться еще год, два, три - столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А как долго вы готовы сражаться?" - спросил глава российской делегации у украинцев.