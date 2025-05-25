Видео За занавесом: "Вы хотите перемирия, а мы - вашей смерти"

На прошлой неделе в центре внимания российской пропаганды были так называемые мирные переговоры в Стамбуле, официальный вердикт Кремля по которым прост: мы удовлетворены. Совершенно иначе оценили переговоры Украина и Запад. Например, CNN сообщает, что мирный процесс идет именно так, как того хочет Россия: медленно и по кремлевской повестке.
В начале недели самой большой интригой был вопрос о том, приедет ли инициатор переговоров, российский диктатор Владимир Путин, на переговоры в Стамбул. Конечно, этого не произошло. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также не поехал в Стамбул. Приехала техническая делегация сравнительно низкого уровня, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал "бутафорской". Поэтому Зеленский, естественно, на переговорах не присутствовал.
Вопреки выраженному россиянами удовлетворению якобы большим прогрессом, единственным по-настоящему примечательным результатом является предстоящий обмен пленными 1000 на 1000, и, как заявили международные аналитики, переговоры в Стамбуле в очередной раз подтверждили, что россияне лишь имитируют стремление к миру, а на самом деле тянут время, и цель Кремля - не заключать такого мира, который не означал бы капитуляции Украины и уничтожения ее независимости.
Путин изворачивается, пропагандисты атакуют напрямую
В то же время совершенно очевидно, что пропагандисты не представляют собой единый хор с одинаковыми месседжами. Конечно, главная предпосылка для всех одна: война может закончиться только на условиях России при фактической капитуляции Украины. Однако в рядах идеологов существуют и различные фракции: от тех, кто выражает лицемерно-примиренческую позицию, говоря: "Мы-то хотим мира, но "укронацисты" и Европа не хотят этого допускать", до так называемых Z-пропагандистов, которые открыто заявляют, что Украину необходимо уничтожить.
Если, например, пропагандист и ведущий программы "60 минут" Евгений Попов, побывавший в Стамбуле, заявлял, что Россия всегда хотела мирных переговоров, но они всегда срывались украинской стороной, а Москва готова к немедленному прекращению огня, если только украинцы согласятся на якобы логически обоснованное, но на самом деле ложное требование России вывести свои войска с земель, якобы принадлежащих России по результатам нелегитимных референдумов, то риторика российского идеолога Геббельса Владимира Соловьева совершенно иная.
На прошлой неделе в эфире радиопередачи "Полный контакт" Соловьев открыто заявил, что не понимает, о каких мирных переговорах может идти речь и о чем именно следует договариваться. В своем телешоу пропагандист заявил, что России нужна полная победа, которая поставит Украину на колени, а в радиопередаче высказался прямо: "Вы хотите перемирия, а мы - вашей смерти".
Аналогично, если Путин всегда пытался играть роль голубя мира и заявлял, что не видит необходимости в применении ядерного оружия, хотя и не исключает его в случае угрозы суверенитету России, то Соловьев и еще несколько "ястребов" практически в каждой передаче кричат о том, что нужно наконец-то нанести удар по европейским столицам. В отличие от Путина, который никогда не высказывал прямых ядерных угроз, самые злобные пропагандисты делают это регулярно.
Более примирительно настроенные пропагандисты по-прежнему положительно отзываются о президенте США Дональде Трампе, но, например, православный фашист Сергей Медведев на прошлой неделе яростно критиковал президента США за то, что его слова не соответствуют действиям, он слишком снисходителен к Украине и недостаточно активен, чтобы поставить Европу на место.
Очевидно, что Путин не может говорить так же резко и политически некорректно, как Соловьев и компания, называя президента Франции Эммануэля Макрона merde (дерьмом). Также очевидно, что послания Путина больше нацелены на международную аудиторию, в то время как пропагандисты ориентируются на местных.
Политолог и эксперт по России Карлис Даукштс заявил агентству ЛЕТА, что Соловьев ни в коем случае не противоречит Путину. Только кремлевский босс посылает Западу, в первую очередь США и Трампу, вводящие в заблуждение сообщения, чтобы быть хоть как-то приемлемым для международного сообщества, а Соловьев рассказывает российской аудитории, что на самом деле думает Путин.
По словам Даукштса, если посмотреть на действия Путина, то становится ясно, о чем говорит Соловьев: Россия хочет уничтожить украинскую государственность. Недаром Соловьев неоднократно ссылается на высказывание Путина о том, что мир без России (здесь по умолчанию ставится нак равенства между Россией и Путиным) не имеет смысла.
Эксперт также считает, что все якобы идеологические разногласия в сообщениях на самом деле организованы Кремлем. Утверждение Путина о том, что Россия всегда была готова к мирным переговорам при условии устранения причин "конфликта", по сути, то же самое, что Соловьев доносит до местной общественности - что "укронацисты" должны быть уничтожены.
По мнению Даукштса, Путин обманывает Запад, особенно Трампа, с одной стороны, подчеркивая, что он хочет мира, а с другой стороны, говоря о гарантиях безопасности России. Между тем Соловьев и его окружение переводят слова Путина на понятный российской публике язык, не требующий никаких тонкостей.
Очевидно, что Кремль терпит и поддерживает такие пропагандистские заявления, как "вы хотите прекращения огня, а мы - вашей смерти". Если бы Путин посчитал это ненужным, Соловьев либо изменил бы свою риторику, либо был бы снят с идеологической "трассы". По отношению к Западу пропагандисты играют роль "плохого полицейского", а якобы примирительный Путин - "хорошего полицейского" - миролюбивого лидера страны, который при этом твердо отстаивает национальные интересы.
Россияне в Стамбуле демонстрировали "добрую волю"
В репортажах пропагандиста Попова из Стамбула регулярно упоминалось, какого высокого уровня прибыла делегация из Москвы, насколько конструктивной она была. В свою очередь, об украинской делегации говорилось, что у россиян все время было ощущение, что она настроена агрессивно и вот-вот покинет зал переговоров.
На самом деле именно Россия проявила агрессию и выступила с угрозами. По данным журналиста "The Economist" Оливера Кэрролла, глава российской делегации, советник Путина Владимир Мединский заявил в ходе переговоров, что Россия готова воевать вечно. "Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться еще год, два, три - столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А как долго вы готовы сражаться?" - спросил глава российской делегации у украинцев.
Попов взял интервью у Мединского о 30-дневном прекращении огня, на котором настаивают украинские и европейские лидеры. "Бисмарк, который много лет был послом в Санкт-Петербурге, понимал и чувствовал Россию и всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что время пройдет, и рано или поздно русские всегда придут за своим". Эти слова - "русские всегда приходят за своим"" - мне кажутся очень важным уроком истории", - сказал Мединский.
Тот факт, что Украина что-то украла у России, на самом деле является ложно сконструированной идеологической конструкцией. Этот бред Мединского перекликается с заявлением Путина, сделанным некоторое время назад: "Чужого нам не надо, но свое не отдадим".
Что касается желания Украины организовать встречу лидеров двух стран, то Кремль дал понять, что принял это к сведению, что на самом деле ничего не значит.
Аналитический центр ISW утверждает, что инструкции Кремля российским СМИ о том, как освещать переговоры в Стамбуле, свидетельствуют о том, что Кремль готовит российский народ к более длительной войне на Украине и не заинтересован в добросовестных переговорах, требующих компромиссов с обеих сторон.
Российское оппозиционное издание "Meduza" сообщает, что в его распоряжении оказалась методичка, полученная российскими СМИ от администрации президента с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле. В инструкции российским СМИ рекомендуется заранее говорить о "новом пакете санкций", утверждая при этом, что новые санкции не повредят развитию России, поскольку Россия "успешно справляется с вызовами, которые создают любые санкции".
Далее, утверждение администрации президента о том, что переговоры в мае 2025 года проходят в "худших условиях" для Украины по сравнению с 2022 годом, является попыткой постулировать военную мощь и ее успехи на поле боя, игнорируя при этом значительные боевые успехи Украины и ее способность замедлить продвижение России за все три года войны.
"Meduzа" приходит к выводу, что продолжающееся настаивание России на своих стамбульских требованиях 2022 года в мае 2025 года свидетельствует о том, что Россия по-прежнему заинтересована только в полной капитуляции Украины, не желает идти на компромиссы в каких-либо добросовестных переговорах и готова продолжать войну ради достижения своей цели - капитуляции Украины.
CNN пишет об этом так: "Кремль не боится дальнейших санкций, европейского давления и не собирается поддаваться на уговоры Трампа".
В настоящее время Путин возлагает основные надежды на двустороннюю встречу с Трампом. В то же время, по данным CNN, он наблюдает за ходом мирного процесса с такой ложной искренностью, предполагая, что Белый дом не станет его останавливать. Путину, учитывая расстановку сил на фронте, спешить никуда не нужно.
Между тем старший научный сотрудник аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая считает, что переговоры в Стамбуле в их нынешнем формате на самом деле никому не были нужны.
"Украина хочет безусловного и длительного перемирия и не собирается торговаться с Россией по поводу своей территории или суверенитета. Россия, похоже, празднует возобновление переговоров в Стамбуле, но для нее тоже есть риски. (...) Российское руководство понимает, что ни нынешнее, ни любое другое украинское правительство не пойдет на их требования, пока Запад продолжает поставлять Украине оружие", - пишет исследователь.
По ее мнению, Россия продолжит стремиться сидеть на двух стульях: наступать на поле боя и одновременно пытаться удержать Трампа от прямой конфронтации с Кремлем. Для достижения этой цели и продвигаются всевозможные вводящие в заблуждение "мирные инициативы".
"Священная война"
Поскольку Кремль до сих пор не выразил готовности согласиться на 30-дневное прекращение огня и по существу двигаться к миру, пропагандисты усиленно пытаются доказать, что войну не только невозможно остановить, но и что она должна продолжаться, поскольку это необходимо для выживания России.
В частности, Медведев, Соловьев, командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов и другие неустанно повторяют, что война идет не за территории - это "священная" война между Богом, олицетворяемым Россией, и Сатаной, олицетворяемым Западом.
Соловьев подчеркнул в своем воскресном вечернем шоу, что происходящее - священная война, в которой на карту поставлена судьба христианской цивилизации, единственным и истинным защитником которой является Россия.
Для доказательства справедливости этой теории был найден козел отпущения - гомосексуалисты. Соловьев заявил, что гомосексуалисты и бездетные лидеры, такие как Макрон, по своей природе не заботятся ни о будущем, ни о будущих поколениях, а только о сиюминутной выгоде и власти. Вот почему Европа, которая по большей части "педерастична", хочет воевать - ведь ей наплевать на будущее.
Соловьев часто ссылается на Библию и легко внушает гомофобно настроенной российской общественности идею о том, что Европа хочет войны, потому что там много гомосексуалистов.
Фактически, то, чем занимаются пропагандисты, это попытки придания смысла войне, в которой, по украинским оценкам, уже погибли и получили серьезные ранения более 900 000 российских солдат.
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