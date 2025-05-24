На юге Франции без электричества остались около 160 000 домохозяйств; возможен саботаж

По информации RTE, перебой в подаче электроэнергии был вызван двумя инцидентами. Первым стал пожар на высоковольтной подстанции в Таннероне, департаменте Вара, произошедший в 2:45 ночи. А в субботу утром, около 10:00, у озера Сен-Касьен упала опора высоковольтной линии, которая, по словам местной жандармерии, была спилена. И пожар, и падение опоры высоковольтной линии вызваны "злонамеренными действиями".

У фестивального дворца есть собственное независимое электроснабжение, поэтому после начала работы генераторов работа в основном продолжалась как обычно. Однако была прекращена демонстрация фильмов в кинотеатре Cineum, расположенном за пределами центра.

В субботу в Фестивальном дворце в 19:00 состоится 78-я церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Как сообщает France Info, организаторы запустили три аварийных генератора для обеспечения проведения сеансов фильмов.

Администрация фестиваля заявила: участникам и гостям "не стоит переживать", что перебой в подаче электричества повлияет на церемонию закрытия, на которой будут объявлены обладатели главных призов фестиваля. Из-за аварии на "примерно пять минут" была прервана лишь часть утренних сеансов.

Euro Weekly News сообщает, что большинство Каннов лишены электричества, и жители вышли на улицы в поисках информации, и ситуация близка к хаосу. Из-за перебоев с электроснабжением в городе пришлось закрывать магазины, телефонные услуги также были нарушены и работали с перебоями.

Предыдущий широкомасштабный перерыв в подаче электроэнергии в Европу произошел 28 апреля. В Испании и Португалии, а также в ряде районов Франции и Андорры из-за широкомасштабного перебоя с электроснабжением без электроэнергии остались жители всех городов Пиренейского полуострова, общее число которых достигает 50 миллионов. Из-за этого перестали работать метро, воздушное и железнодорожное сообщение, светофоры и электронные банковские услуги. Один из крупнейших аэропортов Европы, Мадридский аэропорт Бараха, также временно остался без электричества.