Россия и Украина передали друг другу еще по 307 военнопленных

Россия и Украина в рамках второго этапа масштабного обмена пленными в субботу, 24 мая, передали друг другу по 307 военнослужащих, сообщают русскоязычные СМИ.

"24 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле <...> возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ", - приводит агентство ТАСС заявление Минобороны РФ в этой связи.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. "Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - говорится далее в сообщении.

Зеленский: Украинские защитники вернулись домой

Ту же информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. "Еще 307 украинских защитников дома. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", - написал он в Telegram.

По словам президента Украины, среди тех, кто вернулся на родину 24 мая, - военнослужащие ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

Накануне, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что в рамках принятой на переговорах в Стамбуле договоренности российская и украинская сторона передали друг другу по 390 граждан: 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц соответственно. Позже в тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Указывалось, что масштабный обмен пленными Россия и Украина намерены продолжить в выходные, 24 и 25 мая.