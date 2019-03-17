Два года в очереди за новыми легкими. История Алисе

Даже попасть в список Scandiatransplant было очень сложно", - говорит Алисе.

"Здесь ничего нельзя сделать. Нужен донор. Однако живой человек пожертвовать необходимый мне орган не может. Все зависит от того, умрет ли нужный человек в нужное время. Знаю, что звучит ужасно, но это так - моя жизнь зависит от чьей-то смерти", - признается Алисе.

В ожидании борется не только тело, но и разум. Женщина признается: если бы ей пришлось жить с этой болезнью всю жизнь - она не смогла бы привыкнуть. "Не знаю, научилась ли я с ней жить. Свой отпечаток накладывает и депрессия. Мучает и то, что я очень много сплю.

Сама не знаю, что меня удерживает - процесс ожидания ужасен, буду откровенной - это очень, очень тяжело, ведь мне могут позвонить в любой момент. В любой.

Сто раз у себя в голове прокручивала сценарий этого звонка. Жду новые легкие уже два года и три месяца - за это время какие только мысли не лезли в голову".

Каждый день Алисе поддерживают семья и друг, а также другие больные. В основном это происходит через Интернет.

"На данный момент я много общаюсь с людьми из других стран. Те больные, с кем мне удавалось поддерживать связь в Латвии, к сожалению, уже умерли.

Остались только зарубежные друзья. Здорово, что есть те, кому можно пожаловаться. Эти люди лучше понимают меня - как эмоционально, так и физически".

"Разговариваем обо всем. В конце концов, мы не только больные, но еще и просто люди", - говорит Алисе.