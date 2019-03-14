Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Aftonbladet, кандидатуру Тунберг представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

«Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимо и немного странно», — поделилась она с изданием.