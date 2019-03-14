Чт, 14.03.2019
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Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

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ФОТО: Reuters/ScanPix

На Нобелевскую премию мира номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг.  

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Aftonbladet, кандидатуру Тунберг представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

«Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимо и немного странно», — поделилась она с изданием.

Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.

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