Школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

На Нобелевскую премию мира номинировали 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на Aftonbladet, кандидатуру Тунберг представили два шведских и три норвежских политика за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.
«Конечно, очень почетно и приятно быть номинированной на такую замечательную премию. Это невообразимо и немного странно», — поделилась она с изданием.
Тунберг стала известна как в Швеции, так и за ее пределами после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала от правительства соблюдения условий Парижского соглашения по климату.