Для участников марафона общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Участники Рижского марафона Rimi, который пройдет 17 и 18 мая, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщили в Рижской думе.
Бесплатным "проездным билетом" будет служить стартовый номер марафона. его нужно будет предъявлять только в случае, если транспорт начнет проверять контролер.
Как сообщалось ранее, в этом году Рижский марафон отмечает свое 35-летие и привлечет в столицу тысячи бегунов, болельщиков и зрителей.
Во время мероприятия ожидаются значительные ограничения движения.
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