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Для участников марафона общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Рижский марафон Rimi.
Рижский марафон Rimi. Фото: Zane Bitere/LETA

Участники Рижского марафона Rimi, который пройдет 17 и 18 мая, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте, сообщили в Рижской думе.

Бесплатным "проездным билетом" будет служить стартовый номер марафона. его нужно будет предъявлять только в случае, если транспорт начнет проверять контролер.

Как сообщалось ранее, в этом году Рижский марафон отмечает свое 35-летие и привлечет в столицу тысячи бегунов, болельщиков и зрителей.

Во время мероприятия ожидаются значительные ограничения движения.

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