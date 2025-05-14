Для участников марафона общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Бесплатным "проездным билетом" будет служить стартовый номер марафона. его нужно будет предъявлять только в случае, если транспорт начнет проверять контролер.

Как сообщалось ранее, в этом году Рижский марафон отмечает свое 35-летие и привлечет в столицу тысячи бегунов, болельщиков и зрителей.

Во время мероприятия ожидаются значительные ограничения движения.

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