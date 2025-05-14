Главное за 14 мая На ЧМ по хоккею задержан фанат из Латвии, новые санкции против России и Эстония - в финале "Евровидения"

В среду, 14 мая, произошло много интересных и важных событий. Представляющий на "Евровидении" Эстонию Томми Кэш прошел в финал, в Сейме отклонили предложение о выходных для женщин во время менструации, а в Стокгольме задержали латвийского хоккейного фаната. О главных новостях дня читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Вводить новые налоги или повышать существующие налоговые ставки в настоящее время не планируется, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в интервью программе телеканала TV3 900 sekundes.
14 мая депутаты Комиссии по мандатам, этике и заявлениям Сейма Латвии рассмотрели инициативу о введении двух оплачиваемых выходных дней для женщин во время менструации. Несмотря на признание того, что менструации могут вызывать значительный дискомфорт и снижать трудоспособность, предложение не получило поддержки.
Служба государственных доходов (VID) решила возбудить дисциплинарные дела против нескольких должностных лиц по результатам служебного расследования о пропущенной в Латвии крупной партии героина, сообщила генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в среду, 14 мая, на брифинге для СМИ.
Сотрудники Таможенного управления и Управления налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID), проводя контроль на границе с Россией, обнаружили в двух грузовых автомобилях несколько сотен килограммов героина.
На протяжении ближайшей недели каждый день хотя бы на части территории Латвии ожидаются дожди, временами сильные, предупреждают синоптики.
За рубежом:
TVNET+ получил видеозапись, сделанную очевидцем инцидента возле "Авичи-Арена" в Стокгольме. На нем видно, как задерживают болельщика сборной Латвии по хоккею.
В среду, 14 мая, страны Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила Польша, председательствующая в ЕС.
Трое граждан Украины, задержанных в Германии и Швейцарии, как предполагается, по заказу России планировали совершить нападения на грузовой транспорт в ФРГ, сообщила прокуратура.
Во вторник, 13 мая, стартовал первый полуфинал "Евровидения", которое в этом году проходит в Базеле (Швейцария). В финал прошли десять участников, среди которых и Томми Кэша из Эстонии и его Espresso Macchiato.
Сегодня в Стокгольме мужская сборная Латвии по хоккею сыграет с командой Швеции в четвертом матче чемпионата мира.
Интересное чтиво:
Проект широкополосного спутникового интернета Starlink набрал уже свыше 5 млн абонентов во всем мире: ведь детище Илона Маска обеспечивает подключение хорошего качества там, где проблемы с доступом к Сети. Однако в ряде стран он запрещен: в том числе и потому, что местным властям проблематично контролировать трафик. TVNET+ выяснил, насколько популярен Starlink в Латвии и почему его выбирают, легален ли этот сервис, какие у него плюсы и минусы и можно ли через терминал смотреть телевидение на любой вкус?
"Если бы ты не сказала, я бы даже не знала, что будут выборы", - признается моя знакомая в совершенно обыденной беседе. Муниципальные выборы приближаются стремительно, не прекращаются и кампании, призванные привлечь молодежь к участию. Но работают ли они на самом деле? TVNET+ выясняет, способны ли эти инициативы говорить с молодежью на ее языке и лежит ли ответственность за низкую явку исключительно на политиках и организаторах кампаний.
Когда Вероника узнала, что предприниматель Оскар Зейза задержан по подозрению в совершении преступления в отношении женщины, она решила не молчать. Пять лет назад Зейза избил ее. Что тогда произошло и почему уголовное дело так и не дошло до суда? У Вероники есть и комментарий о сообщении прокуратуры от 8 мая по делу о ее избиении.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии рассказал изданию Rus.Postimees, сколько россиян, украинцев и белорусов в последние годы лишились временного и постоянного видов на жительство Эстонии и где можно об этом узнать, если с вами не смог связаться Департамент полиции и погранохраны страны (PPA). В последние годы доля граждан РФ, лишившихся эстонских документов, растет.
Одна из ключевых составляющих "Евровидения", о которой телевизионные зрители могут и не знать, - это деревня "Евровидения". Что она из себя представляет в этом году, выяснял портал Limon.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!