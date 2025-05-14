Главное за 14 мая На ЧМ по хоккею задержан фанат из Латвии, новые санкции против России и Эстония - в финале "Евровидения"

TVNET+ получил видеозапись, сделанную очевидцем инцидента возле "Авичи-Арена" в Стокгольме. На нем видно, как задерживают болельщика сборной Латвии по хоккею.

В среду, 14 мая, страны Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали очередной пакет санкций против России, сообщила Польша, председательствующая в ЕС.

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Трое граждан Украины, задержанных в Германии и Швейцарии, как предполагается, по заказу России планировали совершить нападения на грузовой транспорт в ФРГ, сообщила прокуратура.

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Во вторник, 13 мая, стартовал первый полуфинал "Евровидения", которое в этом году проходит в Базеле (Швейцария). В финал прошли десять участников, среди которых и Томми Кэша из Эстонии и его Espresso Macchiato.

Сегодня в Стокгольме мужская сборная Латвии по хоккею сыграет с командой Швеции в четвертом матче чемпионата мира.

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Проект широкополосного спутникового интернета Starlink набрал уже свыше 5 млн абонентов во всем мире: ведь детище Илона Маска обеспечивает подключение хорошего качества там, где проблемы с доступом к Сети. Однако в ряде стран он запрещен: в том числе и потому, что местным властям проблематично контролировать трафик. TVNET+ выяснил, насколько популярен Starlink в Латвии и почему его выбирают, легален ли этот сервис, какие у него плюсы и минусы и можно ли через терминал смотреть телевидение на любой вкус?

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