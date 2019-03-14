Чт, 14.03.2019
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Анастасия Заворотнюк поделилась новым фото 4-месячной дочки
Как мило!

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ФОТО: скриншот instagram.com/a_zavorotnyuk

Как уже сообщал Русский TVNET, на днях стало известно о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз, причем произошло это счастливое событие еще осенью прошлого года. 47-летняя звезда больше не скрывает свою маленькую дочку и делится с поклонниками ее снимками.

Как выяснилось, вынашивала дочь Заворотнюк сама. По ее словам, из-за страха осложнений в связи с возрастом они с Петром скрывали, что ждут ребенка, даже от старших детей Насти.

Анастасия Заворотнюк честно рассказала о своей беременности >>>

После того как пара с малышкой, которой они дали имя Мила, появилась на обложке журнала Hello! и Анастасия дала откровенное интервью изданию, скрывать больше нечего. Более того, новоиспеченная мамочка с радостью делится своим счастьем с поклонниками. Так, сегодня утром звезда сериала "Моя прекрасная няня" разместила в Instagram новую фотографию с мужем и 4-месячной дочкой.

"Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!"

- написала актриса под трогательным снимком.

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