Чт, 14.03.2019
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Точно в сердце с одного удара: в Вентспилсе за убийство арестована женщина
Один срок за убийство она уже отсидела

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Вентпилсе за убийство мужчину в конце 2018 года арестована ранее уже судимая за убийство женщина, сообщает агентство ЛЕТА.

21 декабря прошлого года в одном из многоквартирных домов Вентспилса был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти - колотой раной грудной клетки. На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления была задержана женщина 1967 года рождения. Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудную клетку и попала прямо в сердце.

Женщина - вентспилчанка, ранее она уже попадала в поле зрения полиции. В последний раз ее судили примерно 15 лет назад - тоже за убийство, совершенное в другом регионе Латвии.

В данный момент к ней применена мера пресечения - арест.

Начат уголовный процесс по факту убийства.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором на три года. Величину наказания устанавливает суд.

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