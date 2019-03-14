Точно в сердце с одного удара: в Вентспилсе за убийство арестована женщина

21 декабря прошлого года в одном из многоквартирных домов Вентспилса был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти - колотой раной грудной клетки. На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления была задержана женщина 1967 года рождения. Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудную клетку и попала прямо в сердце.