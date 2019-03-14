Точно в сердце с одного удара: в Вентспилсе за убийство арестована женщина
В Вентпилсе за убийство мужчину в конце 2018 года арестована ранее уже судимая за убийство женщина, сообщает агентство ЛЕТА.
21 декабря прошлого года в одном из многоквартирных домов Вентспилса был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти - колотой раной грудной клетки. На месте происшествия по подозрению в совершении этого преступления была задержана женщина 1967 года рождения. Выяснилось, что во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине один удар ножом в грудную клетку и попала прямо в сердце.
Женщина - вентспилчанка, ранее она уже попадала в поле зрения полиции. В последний раз ее судили примерно 15 лет назад - тоже за убийство, совершенное в другом регионе Латвии.
В данный момент к ней применена мера пресечения - арест.
Начат уголовный процесс по факту убийства.
За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы, лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с пробационным надзором на три года. Величину наказания устанавливает суд.