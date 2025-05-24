В ночь на субботу при пожаре в Добельском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В 2:29 поступил вызов в Добельский край, где в квартире на втором этаже жилого дома горела кровать и бытовые вещи на площади четыре квадратных метра.
До прибытия VUGD из здания своими силами эвакуировались три человека, а из горящей квартиры пожарные вынесли человека, у которого медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPS) констатировали смерть. В 4:42 работа на месте происшествия завершилась.
VUGD в пятницу, в 12:45, получила вызов в Тумскую волость Тукумского края, где в жилом доме возник пожар.
На месте горели мансардный этаж двухэтажного дома на площади 40 квадратных метров и кровля на площади 180 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались семь человек. В 16:26 VUGD завершила работу на месте происшествия.
За прошедшие сутки ГПСС получила 40 вызовов - 18 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесных пожаров, восемь на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.
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