При пожаре в Добельском крае погиб человек

В 2:29 поступил вызов в Добельский край, где в квартире на втором этаже жилого дома горела кровать и бытовые вещи на площади четыре квадратных метра.

До прибытия VUGD из здания своими силами эвакуировались три человека, а из горящей квартиры пожарные вынесли человека, у которого медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPS) констатировали смерть. В 4:42 работа на месте происшествия завершилась.

VUGD в пятницу, в 12:45, получила вызов в Тумскую волость Тукумского края, где в жилом доме возник пожар.

На месте горели мансардный этаж двухэтажного дома на площади 40 квадратных метров и кровля на площади 180 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались семь человек. В 16:26 VUGD завершила работу на месте происшествия.

За прошедшие сутки ГПСС получила 40 вызовов - 18 на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесных пожаров, восемь на спасательные работы, а 14 вызовов были ложными.