Пт, 15.03.2019
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Как живет няня детей из королевской семьи?
Зарплата, привилегии и быт

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастают трое детей. Справляться с ними герцогам Кембриджским помогает няня Мария Тереза Турион Боралло, получившая образование в одной из самых престижных школ для нянь в мире - в колледже Норленд. О том, как она живет и какими привилегиями обладает, мы рассказываем в этой статье. 

Нянечки, выполняющие свои обязанности в элитных семьях, как правило, получают образование в престижном колледже Норленд в городе Бат, который существует с 1892 года. Мария Тереза Боралло - не исключение. В этом колледже Мария получила навыки самообороны и борьбы с терроризмом, а также освоила безопасную езду (ведь именно ей иногда приходится развозить королевских детей).

Школа супернянь в Норленде

Обучение в престижном колледже для нянь дается нелегко, по статистике, всего 30% поступающих туда оканчивают его и работают с детьми. Колледж Норленд - единственная школа такого рода в Англии. Чтобы получить его диплом, надо отучиться четыре года, последний год проходит на практике у семьи.

Студенты получают два диплома одновременно - колледжа Норленд и университета Глостершира (по педагогике). Обучение в Норленде стоит 19 000 долларов в год.

Выпускницы после окончания колледжа получают в среднем шесть предложений по работе. Только при получении диплома этого учреждения выпускницы могут написать в своем резюме, что они "няни из колледжа Норленд", этот пункт в CV помогает найти работу.

Няня детей из королевской семьи

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Как Мария Тереза Боралло попала к герцогам Кембриджским?

В 2013 году, когда родился принц Джордж, Уильям и Кейт наняли бывшую служанку королевы Елизаветы, чтобы она помогала им с выгулом собак, стиркой белья и другими бытовыми проблемами.

Но в тот момент, когда они вернулись к своим королевским обязанностям, они приняли решение взять помощницу на полную ставку.

Сначала они временно наняли няню Джесси Вебб (72), которая присматривала за Уильямом в детстве. А затем обратились к услугам няни испанского происхождения Турион Боралло, 

у который на тот момент был уже большой опыт работы.

С тех пор няня постоянно живет в королевской семье и заботится о принцессе Шарлотте и принце Луи.

Многообразные обязанности няни

Няня должна не только присматривать за детьми из королевской семьи, но и уметь вкусно готовить. В ее обязанности входит не только готовка, но и способность уговорить маленьких принцесс и принцев есть здоровую пищу. Кроме того, няня должна быть уравновешенной персоной, способной справиться с капризами детей.

Няня должна обладать артистическими способностями, умея увлечь детей разными играми, она обязана выразительно читать вслух сказки, а умение петь - это дополнительный плюс.

Няня также занимается планированием и организацией детских вечеринок.

Няня Мария Тереза Турион Боралло

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Каковы будни, привилегии и зарплата няни?

Мария Тереза живет с королевской семьей в Кенсингтонском дворце. Это означает, что, находясь в замке, она наслаждается всеми привилегиями роскошной жизни.

Директор Норландского колледжа рассказала, что опытные нянечки, живущие и работающие в Лондоне, могут получать более 100 000 долларов в год.

Королевские няни часто ездят вместе с семьями, в которых работают, в международные путешествия.

Неброская и с минимумом грима 

Мария Тереза не раз была замечена в особой униформе - бежевом платье. Как выяснилось, это форма, выдаваемая Норлендским колледжем своим выпускницам.

Во время учебы будущие няни должны ходить с убранными волосами, минимально пользоваться косметикой, допускается носить лишь пару сережек.

Униформа была создана, чтобы няни отличались от других домашних служащих. Но ее не обязательно носить за пределами колледжа.

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