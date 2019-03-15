Как живет няня детей из королевской семьи?
В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон подрастают трое детей. Справляться с ними герцогам Кембриджским помогает няня Мария Тереза Турион Боралло, получившая образование в одной из самых престижных школ для нянь в мире - в колледже Норленд. О том, как она живет и какими привилегиями обладает, мы рассказываем в этой статье.
Нянечки, выполняющие свои обязанности в элитных семьях, как правило, получают образование в престижном колледже Норленд в городе Бат, который существует с 1892 года. Мария Тереза Боралло - не исключение. В этом колледже Мария получила навыки самообороны и борьбы с терроризмом, а также освоила безопасную езду (ведь именно ей иногда приходится развозить королевских детей).
Школа супернянь в Норленде
Обучение в престижном колледже для нянь дается нелегко, по статистике, всего 30% поступающих туда оканчивают его и работают с детьми. Колледж Норленд - единственная школа такого рода в Англии. Чтобы получить его диплом, надо отучиться четыре года, последний год проходит на практике у семьи.
Студенты получают два диплома одновременно - колледжа Норленд и университета Глостершира (по педагогике). Обучение в Норленде стоит 19 000 долларов в год.
Выпускницы после окончания колледжа получают в среднем шесть предложений по работе. Только при получении диплома этого учреждения выпускницы могут написать в своем резюме, что они "няни из колледжа Норленд", этот пункт в CV помогает найти работу.
Как Мария Тереза Боралло попала к герцогам Кембриджским?
В 2013 году, когда родился принц Джордж, Уильям и Кейт наняли бывшую служанку королевы Елизаветы, чтобы она помогала им с выгулом собак, стиркой белья и другими бытовыми проблемами.
Но в тот момент, когда они вернулись к своим королевским обязанностям, они приняли решение взять помощницу на полную ставку.
Сначала они временно наняли няню Джесси Вебб (72), которая присматривала за Уильямом в детстве. А затем обратились к услугам няни испанского происхождения Турион Боралло,
у который на тот момент был уже большой опыт работы.
С тех пор няня постоянно живет в королевской семье и заботится о принцессе Шарлотте и принце Луи.
Многообразные обязанности няни
Няня должна не только присматривать за детьми из королевской семьи, но и уметь вкусно готовить. В ее обязанности входит не только готовка, но и способность уговорить маленьких принцесс и принцев есть здоровую пищу. Кроме того, няня должна быть уравновешенной персоной, способной справиться с капризами детей.
Няня должна обладать артистическими способностями, умея увлечь детей разными играми, она обязана выразительно читать вслух сказки, а умение петь - это дополнительный плюс.
Няня также занимается планированием и организацией детских вечеринок.
Каковы будни, привилегии и зарплата няни?
Мария Тереза живет с королевской семьей в Кенсингтонском дворце. Это означает, что, находясь в замке, она наслаждается всеми привилегиями роскошной жизни.
Директор Норландского колледжа рассказала, что опытные нянечки, живущие и работающие в Лондоне, могут получать более 100 000 долларов в год.
Королевские няни часто ездят вместе с семьями, в которых работают, в международные путешествия.
Неброская и с минимумом грима
Мария Тереза не раз была замечена в особой униформе - бежевом платье. Как выяснилось, это форма, выдаваемая Норлендским колледжем своим выпускницам.
Во время учебы будущие няни должны ходить с убранными волосами, минимально пользоваться косметикой, допускается носить лишь пару сережек.
Униформа была создана, чтобы няни отличались от других домашних служащих. Но ее не обязательно носить за пределами колледжа.