Жители стран Балтии стали меньше винить Россию в украинском конфликте

В Латвии количество таких людей уменьшилось меньше всего. В настоящий момент 36,7% опрошенных считают, что за конфликт ответственна в основном Россия, в 2016 году так считали 41,5% опрошенных.

В Эстонии и в Литве в вине России убеждено больше людей. В Эстонии Россию считают виновницей конфликта 42,5% жителей, в 2016 году считали 56,8%. В Литве Россию считают виновницей конфликта 41,1% опрошенных, три года назад - 63%.

Количество людей, считающих, что за конфликт ответственна Украина, за три года в странах Балтии также уменьшилось. Так считают 16,7% жителей Латвии, три года назад - 30,7%. Как в 2019-м, так и в 2016 году в Латвии было больше всего людей, которые считают виновной в конфликте Украину.

В Эстонии три года назад Украину считали виновницей конфликта 21,6%, в 2019 году - 16,4%, а в Литве соответственно 6,7% и 6,1% опрошенных.

Обе страны считают равно ответственными 38,4% опрошенных в Литве, 33,1% в Латвии и 29,5% в Эстонии. Три года назад так думали 25,9% опрошенных в Литве, 22,3% в Латвии и 16,6% в Эстонии.