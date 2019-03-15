Жители стран Балтии стали меньше винить Россию в украинском конфликте

В странах Балтии за последние три года уменьшилось количество жителей, которые считают, что Россия является основной виновницей российско-украинского конфликта, начатого в 2014 году, свидетельствует исследование "Потенциал поляризации общества стран Балтии".
В Латвии количество таких людей уменьшилось меньше всего. В настоящий момент 36,7% опрошенных считают, что за конфликт ответственна в основном Россия, в 2016 году так считали 41,5% опрошенных.
В Эстонии и в Литве в вине России убеждено больше людей. В Эстонии Россию считают виновницей конфликта 42,5% жителей, в 2016 году считали 56,8%. В Литве Россию считают виновницей конфликта 41,1% опрошенных, три года назад - 63%.
Количество людей, считающих, что за конфликт ответственна Украина, за три года в странах Балтии также уменьшилось. Так считают 16,7% жителей Латвии, три года назад - 30,7%. Как в 2019-м, так и в 2016 году в Латвии было больше всего людей, которые считают виновной в конфликте Украину.
В Эстонии три года назад Украину считали виновницей конфликта 21,6%, в 2019 году - 16,4%, а в Литве соответственно 6,7% и 6,1% опрошенных.
Обе страны считают равно ответственными 38,4% опрошенных в Литве, 33,1% в Латвии и 29,5% в Эстонии. Три года назад так думали 25,9% опрошенных в Литве, 22,3% в Латвии и 16,6% в Эстонии.
14,5% респондентов в Литве, 13,5% в Латвии и 11,6% в Эстонии не смогли ответить на вопрос, какая из сторон больше виновата в российско-украинском конфликте. Три года назад такой ответ дали 5,9% опрошенных в Латвии, 5% в Эстонии и 4,4% в Литве.