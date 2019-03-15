Квашеная капуста полезна, но не всем
Квашеная капуста обладает целым спектром полезных свойств, но подходит для регулярного употребления далеко на всем. Об этом на своей странице в соцсети рассказала диетолог, консультант популярного шоу "Взвешенные и счастливые" Светлана Фус.
Специалист сообщила о том, какими ценными для здоровья свойствами обладает квашеная капуста, а также предостерегла от ее употребления тех, для кого этот продукт может оказаться отнюдь не полезным.
Итак, за что же так любят квашеную капусту эксперты по здоровому питанию?
Поддерживает работу иммунной системы. По словам Фус,
за счет содержания молочной кислоты и клетчатки квашеная капуста способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Здоровый кишечник - крепкий иммунитет.
Источник минералов. В составе квашеной капусты присутствуют кальций, магний, железо, калий. Все они полезны и важны для работы органов системы кроветворения.
Друзья, в одном из предыдущих постов вас очень заинтересовала тема про квашенную капусту. Поэтому я продолжу … 🙌🙌🙌 Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы. 🙌🙌🙌 Содержит капуста минералы: кальций, магний, железо, калий. Стоит вспомнить об относительно высоком содержании серы - элемента, который положительно влияет на внешний вид волос, кожи и ногтей. Исследования показали, что изотиоцианаты, образованные в процессе ферментации капусты помогают снизить риск развития новообразований. 🙌🙌🙌 Высокое содержание в в белокочанной капусте фитостеролов помогает уменьшить концентрацию холестерина и улучшает его выведение из организма. Квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу. Если соленая капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной потребуется не меньше недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая пища! К тому же, низкокалорийная. 🙌🙌🙌 Какой бы ни была полезной квашеная капуста, ее можно не всем. С осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью, при панкреатите, обострении гастрита или язвы желудка. Содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническими колитами. Из за солености она вредна при почечной недостаточности и повышенном артериальном давлении. 🙌🙌🙌 Следует помнить, что все квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендую. Они должны быть частью (примерно третью) от дневного количества овощей. Это ориентировочно половина стакана (60-120 гр) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед. В холодное время и весной регулярно добавляйте квашения в свой рацион. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой
Профилактика рака. При приготовлении квашеной капусты в процессе ее ферментации образуются изотиоцианаты - эти вещества снижают риск возникновения опухолей.
Уменьшает холестерин. Квашеная капуста отличается высоким содержанием фитостеролов, которые активизируют выведение холестерина из организма.
В то же время диетолог отметила:
при почечной недостаточности и повышенном артериальном давлении квашеную капусту нельзя считать полезной - для этого в ней слишком много соли.
Кроме того, ее употребление может ухудшить состояние людей с хроническими колитами - сочетание клетчатки и серы в квашеной капусте может содействовать повышенному газообразованию.
Фус добавила, что
употреблять квашеную капусту нужно с осторожностью людям с повышенной кислотностью, а также при панкреатите при обострении гастрита или язвы желудка.
Здоровым людям, по словам диетолога, квашеную капусту следует употреблять в количестве примерно половины стакана в день.
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Количество важных витаминов и полезных веществ в нашем питании особенно актуальны в начале весны. Их в большинстве случаев становится меньше в нашем рационе, так как свежие овощи и фрукты в данное время на прилавках в основном тепличные, а сезонные плоды прошлого урожая частично потеряли свою пользу через длительное хранение. 🙌🙌🙌 Мой пост про всем известную и доступную белокочанную капусту. Она, в отличие от других овощей, сохраняет свои полезные свойства и важные нутриенты в течение всего зимнего и весеннего сезонов почти без потерь. Квашеная капуста становится более полезной для полноценного питания, чем сырой овощ. Это связано главным образом с молочной кислотой, выделяемый бактериями в процессе брожения капусты. Именно она сохраняет витамины и микроэлементы овоща, как бы консервируя их. 🙌🙌🙌 В итоге витамина P в ней содержится в несколько раз больше, чем в свежем овощи. В 300 граммах квашеной капусты мы получим суточную норму витамина С, что важно для поддержания иммунитета. Всего 1 столовая ложка квашеной капусты имеет суточную норму витамина К, который необходим для нормального свертывания крови. 🙌🙌🙌 Она действительно полезна: содержит бета - каротин, витамин U, а также витамины группы В. Они предупреждают возникновение многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, включая язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно нужно вспомнить витамин U (происходит от слова ulcus - язва), он же метилметионинсульфоний, который присутствует только в белокочанной капусте. Именно витамин U инактивирует гистамин, который усиливает секрецию желудочного сока, вызывает спазм гладких мышц кишечника и сосудов и также участвует в развитии аллергических и иммунных реакций. Поэтому капустный сок, богатый витамином U используют при лечении язвы желудка, пищевой аллергии и бронхиальной астмы. 🙌🙌🙌 Друзья, интересна тема? Если да, ставьте “+” в комментариях, и я продолжу. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой