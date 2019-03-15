Квашеная капуста полезна, но не всем

Специалист сообщила о том, какими ценными для здоровья свойствами обладает квашеная капуста, а также предостерегла от ее употребления тех, для кого этот продукт может оказаться отнюдь не полезным.

Итак, за что же так любят квашеную капусту эксперты по здоровому питанию?

Поддерживает работу иммунной системы. По словам Фус,

за счет содержания молочной кислоты и клетчатки квашеная капуста способствует росту полезных бактерий в кишечнике. Здоровый кишечник - крепкий иммунитет.

Источник минералов. В составе квашеной капусты присутствуют кальций, магний, железо, калий. Все они полезны и важны для работы органов системы кроветворения.