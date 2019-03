Квашеная капуста полезна, но не всем

Друзья, в одном из предыдущих постов вас очень заинтересовала тема про квашенную капусту. Поэтому я продолжу … 🙌🙌🙌 Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы. 🙌🙌🙌 Содержит капуста минералы: кальций, магний, железо, калий. Стоит вспомнить об относительно высоком содержании серы - элемента, который положительно влияет на внешний вид волос, кожи и ногтей. Исследования показали, что изотиоцианаты, образованные в процессе ферментации капусты помогают снизить риск развития новообразований. 🙌🙌🙌 Высокое содержание в в белокочанной капусте фитостеролов помогает уменьшить концентрацию холестерина и улучшает его выведение из организма. Квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу. Если соленая капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной потребуется не меньше недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая пища! К тому же, низкокалорийная. 🙌🙌🙌 Какой бы ни была полезной квашеная капуста, ее можно не всем. С осторожностью следует употреблять людям с повышенной кислотностью, при панкреатите, обострении гастрита или язвы желудка. Содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническими колитами. Из за солености она вредна при почечной недостаточности и повышенном артериальном давлении. 🙌🙌🙌 Следует помнить, что все квашеные продукты содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не рекомендую. Они должны быть частью (примерно третью) от дневного количества овощей. Это ориентировочно половина стакана (60-120 гр) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед. В холодное время и весной регулярно добавляйте квашения в свой рацион. #чтобыхудетьнадоесть #диетологфус #диетологкиев #диетологонлайн #диетамбой

