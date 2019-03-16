В Риге проходят мероприятия дня легионеров

Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi подало заявку на проведение шествия с 11.00 до 13.00 по маршруту церковь Св. Иоанна - ул. Калькю - площадь Свободы, где его участники возложат цветы к памятнику Свободы.

Общество поддержки национальных воинов с 7.00 до 13.00 намерено провести собрание на площади Свободы, в котором примут участие 20 человек.

Латвийский антинацистский комитет отменил назначенное на сегодня в Риге, на Бастионной горке, собрание в память жертв Waffen SS.

Организация подавала заявку на собрание, которое должно было проходить с 9 до 13 часов, планируемое число участников - 100. Первоначально Латвийский антинацистский комитет хотел провести мероприятие на площади Свободы, но, как и в другие годы, самоуправление перенаправило его на Бастионную горку. По наблюдениям агентства LETA, никого из участников собрания там сейчас нет.