Латвийские антинацисты и через суд не добились согласования мероприятия 16 марта

Рижский судебный дом Административного районного суда отклонил сегодня жалобу Латвийского антинацистского комитета на решение Рижской думы о том, чтобы изменить место проведения заявленного 16 марта мероприятия на Бастионную горку, сообщили агентству ЛЕТА в суде.
Представитель суда Илзе Буткус сказала, что сегодня подписано сокращенное решение, а полное постановление будет доступно 4 апреля в 16.30. Его можно обжаловать в Верховном суде.
На суде присутствовали представители Латвийского антинацистского комитета, Рижской думы, полиции самоуправления, Службы государственной безопасности и Госполиции.
Латвийский антинацистский комитет хотел провести мероприятие в память жертв "Ваффен СС" на плошади Свободы. Как и в другие годы, самоуправление предписало перенести мероприятие на Бастионную горку. Организаторы были недовольны тем, что с 11 часов им запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру.
Остальные две заявки на проведение мероприятий 16 марта согласованы.
Лимбажское отделение организации "Даугавас ванаги" подало заявку на проведение шествия с 11.00 до 13.00 по маршруту церковь Св. Иоанна - ул. Калькю - площадь Свободы, где его участники возложат цветы к памятнику Свободы. Планируется, что в мероприятии примут участие 100 человек.
Общество поддержки национальных воинов с 7.00 до 13.00 намерено провести собрание на площади Свободы, в котором примут участие 20 человек.