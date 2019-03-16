Сб, 16.03.2019
Хотелось бы избежать банальностей и клише, но для меня большая честь быть тренером сборной Латвии. Это большая ответственность и мощный вызов для меня. Славиша Стоянович, главный тренер сборной Латвии по футболу

Свидетельница по делу Берлускони скончалась от отравления радиокативными веществами
В смерти танцовщицы нашли русский след...

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

ФОТО: SIPA/Scanpix

Марокканская танцовщица Иман Фадил, выступавшая свидетельницей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умерла в результате отравления радиокативными веществами, сообщает агентство Ansa.

В 2013 году суд приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения за отношения сексуального характера с несовершеннолетней проституткой. Через год удалось обжаловать решение суда, однако прокуратура начала новое расследование. 

Фадил попала в больницу в конце января 2019 года. Врачи говорят, что у нее начались сильные боли и постепенно начали отказывать органы. Первого марта женщина скончалась.

После этого было возбуждено уголовное дело.

Было начато следствие по делу о предумышленном убийстве, так как в ходе расследования, выяснилась "симптоматика отравления". 

Как сообщает La Repubblica, в смеси радиоактивных веществ был радиоактивный изотоп кобальта. Издание полагает, что его присутствие может говорить о "русском следе" в деле, и упоминает, что таким же образом умер сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.

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