Свидетельница по делу Берлускони скончалась от отравления радиокативными веществами
Марокканская танцовщица Иман Фадил, выступавшая свидетельницей по делу против бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, умерла в результате отравления радиокативными веществами, сообщает агентство Ansa.
В 2013 году суд приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения за отношения сексуального характера с несовершеннолетней проституткой. Через год удалось обжаловать решение суда, однако прокуратура начала новое расследование.
Фадил попала в больницу в конце января 2019 года. Врачи говорят, что у нее начались сильные боли и постепенно начали отказывать органы. Первого марта женщина скончалась.
После этого было возбуждено уголовное дело.
Было начато следствие по делу о предумышленном убийстве, так как в ходе расследования, выяснилась "симптоматика отравления".
Как сообщает La Repubblica, в смеси радиоактивных веществ был радиоактивный изотоп кобальта. Издание полагает, что его присутствие может говорить о "русском следе" в деле, и упоминает, что таким же образом умер сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.
Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным полонием-210.