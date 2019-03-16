Свидетельница по делу Берлускони скончалась от отравления радиокативными веществами

В 2013 году суд приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения за отношения сексуального характера с несовершеннолетней проституткой. Через год удалось обжаловать решение суда, однако прокуратура начала новое расследование.

Фадил попала в больницу в конце января 2019 года. Врачи говорят, что у нее начались сильные боли и постепенно начали отказывать органы. Первого марта женщина скончалась.

После этого было возбуждено уголовное дело.

Было начато следствие по делу о предумышленном убийстве, так как в ходе расследования, выяснилась "симптоматика отравления".

Как сообщает La Repubblica, в смеси радиоактивных веществ был радиоактивный изотоп кобальта. Издание полагает, что его присутствие может говорить о "русском следе" в деле, и упоминает, что таким же образом умер сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.