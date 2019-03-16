104-летняя бабушка мечтает попасть под арест

В Великобритании 104-летняя пенсионерка хочет попасть под арест, пишет газета Bristol Post.
"Мне 104 года, и я всегда была на стороне закона, так что я хочу побывать на темной стороне", — говорит Энн Брокенброу.
Женщина проживает в доме престарелых Stokeleigh (Бристоль). Недавно жителям дома предложили принять участие в благотворительной акции Wishing Washing Line ("Желания на веревке для белья").
Условия простые: люди пишут на листке бумаги свои мечты, указывают контактные данные и опускают заявку в коробку. Затем желания развешивают на бельевой веревке в магазинах, чтобы гости торгового центра могли исполнить желание пенсионера, если это в их силах.
Местная полиция с удовольствием отреагировала на желание Брокенброу. Сотрудники пообещали приехать в дом престарелых и взять пожилую женщину под арест, пишет Daily Mail.
Были и ещё нестандартные пожелания: поездка на Rolls-Royce, посещение мотоклуба, массаж, дружеский разговор и объятие с пуделем.