104-летняя бабушка мечтает попасть под арест

"Мне 104 года, и я всегда была на стороне закона, так что я хочу побывать на темной стороне", — говорит Энн Брокенброу.

Женщина проживает в доме престарелых Stokeleigh (Бристоль). Недавно жителям дома предложили принять участие в благотворительной акции Wishing Washing Line ("Желания на веревке для белья").

Условия простые: люди пишут на листке бумаги свои мечты, указывают контактные данные и опускают заявку в коробку. Затем желания развешивают на бельевой веревке в магазинах, чтобы гости торгового центра могли исполнить желание пенсионера, если это в их силах.