В светофоры хотят внедрить камеры, фиксирующие проезд на красный свет

Чтобы фиксировать и наказывать водителей, которые проезжают на красный свет на перекрестках, в скором времени в светофоры могут внедрить особые камеры. Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) не исключает, что в начале это может создать аварийные ситуации, так как водители могут начать резко тормозить, сообщает TV3.
В долгосрочной перспективе такие камеры смогут спасти жизни людей, в этом уверены работники CSDD. Идея о камерах контроля красного света в данный момент концептуально поддерживается Советом по безопасности дорожного движения. Сначала такие камеры могут установить в Риге и водители будут получать отчеты по тому же принципу как сейчас получают от фоторадаров.
В показанном видео TV3 видно, что ночью такие камеры, когда фиксируют нарушение, используют вспышку. И это, в свою очередь, является еще одним фактором, который может напугать водителей и заставить их резко притормозить.
Однако руководитель CSDD Андрис Лукстиньш ссылается на опыт США и Скандинавии, где с использованием таких камер в начале, число ДТП увеличилось, но последствия были относительно небольшими. Между тем число смертей фактически упало до нуля.
В данный момент неизвестно, когда камеры красного света появятся в Латвии, однако CSDD в сотрудничестве с Государственной полицией в ближайшее время проведут детальную разработку проекта.
По данным полиции известно, что с прошлого года фоторадарами было зафиксировано 190 000 протоколов, а в 2017 году 229 000. Таким образом, число штрафуемых сократилось. Тем не менее, все еще существуют агрессивные водители.