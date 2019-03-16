В светофоры хотят внедрить камеры, фиксирующие проезд на красный свет

В долгосрочной перспективе такие камеры смогут спасти жизни людей, в этом уверены работники CSDD. Идея о камерах контроля красного света в данный момент концептуально поддерживается Советом по безопасности дорожного движения. Сначала такие камеры могут установить в Риге и водители будут получать отчеты по тому же принципу как сейчас получают от фоторадаров.

В показанном видео TV3 видно, что ночью такие камеры, когда фиксируют нарушение, используют вспышку. И это, в свою очередь, является еще одним фактором, который может напугать водителей и заставить их резко притормозить.

Однако руководитель CSDD Андрис Лукстиньш ссылается на опыт США и Скандинавии, где с использованием таких камер в начале, число ДТП увеличилось, но последствия были относительно небольшими. Между тем число смертей фактически упало до нуля.

В данный момент неизвестно, когда камеры красного света появятся в Латвии, однако CSDD в сотрудничестве с Государственной полицией в ближайшее время проведут детальную разработку проекта.