Пн, 18.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Представители российской армии проинспектируют Адажскую военную базу

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Полигон в Адажи

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

С 18 по 20 марта три представителя вооруженных сил РФ в рамках мероприятий, проводимых Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и согласно Венской конвенции, проведут инспекцию по контролю вооружения в Латвии, рассказали агентству LETA в отделе прессы Министерства обороны.

Цель визита - посетить механизированную пехотную бригаду Национальных вооруженных сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли действительности поданная ОБСЕ информация.

Согласно квотам ОБСЕ Латвия должна принимать в год один оценочный визит и три инспекции по контролю вооружения.

Латвия со своей стороны также посещает с инспекциями другие страны ОБСЕ.

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