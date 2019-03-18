Представители российской армии проинспектируют Адажскую военную базу

С 18 по 20 марта три представителя вооруженных сил РФ в рамках мероприятий, проводимых Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и согласно Венской конвенции, проведут инспекцию по контролю вооружения в Латвии, рассказали агентству LETA в отделе прессы Министерства обороны.