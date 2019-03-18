Родным жертв рокового "Боинга" вместо тел выдали землю

Родным разбившихся в Эфиопии на Boeing 737 MAX 8 вместо тел выдали землю, сообщает CNN.
Некоторые родные, когда приехали в Аддис-Абебу за телами родственников, получили мешочки с землей из района крушения.
Как говорит министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, останки нельзя получить пока не закончат процедуру по идентификации ДНК, а это занимает времени до шести месяцев.
17 марта эксперты Франции расшифровали данные чёрного ящика рухнувшего Boeing. Они не слушали записи и передали их эфиопской группе, которая расследует причины аварии.
Самолет Boeing 737 MAX 8 разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Жертвами трагедии стали 157 человек.
Напомним, в связи с произошедшими в последнее время авиакатастрофами, множество стран по всему миру приняли решение закрыть воздушное пространство для авиалайнеров Boeing 737 MAX.