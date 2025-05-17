Америка Трампа - знакомая для Турции картина

​Финансовые рынки Турции еще покачиваются после того, как 19 марта были арестованы мэр Стамбула Экрем Имамоглу и ключевые члены его команды (аресты продолжались еще несколько недель). В течение первых суток Центробанк Турецкой Республики (ЦБТР) был вынужден поднять верхнюю границу учетной ставки на 200 базисных пунктов, а в течение месяца поднял ее еще раз (вместе с самой учетной ставкой) еще на 350 базисных пунктов.