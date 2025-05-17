Америка Трампа - знакомая для Турции картина

Финансовые рынки Турции еще покачиваются после того, как 19 марта были арестованы мэр Стамбула Экрем Имамоглу и ключевые члены его команды (аресты продолжались еще несколько недель). В течение первых суток Центробанк Турецкой Республики (ЦБТР) был вынужден поднять верхнюю границу учетной ставки на 200 базисных пунктов, а в течение месяца поднял ее еще раз (вместе с самой учетной ставкой) еще на 350 базисных пунктов.
В Америки пошлины Трампа и его публичное давление на ФРС привели к волатильности на рынках всех классов активов. Гособлигации США начали терять имидж "безопасной гавани", доллар слабеет, а опрос потребителей, который проводит Мичиганский университет, показал резкий рост инфляционных ожиданий на ближайший год (с 5% до 6,7%). Здесь тоже сигнал понятен: политический хаос определяет экономические настроения.