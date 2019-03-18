Передача: Подозреваемый в коррупции Брандавс строит дом "у самого синего моря"

Журналисты передачи "Bez tabu" приехали понаблюдать на процесс стройки своими глазами: вокруг здания временный забор, строителей не наблюдалось. Участок находится между дорогой и морем.

Землю в этом местечке Брандавс приобрел еще в марте 2014 года. Строительство началось только во второй половине прошлого года. Журналисты подсчитали, что от моря до будущего дома Брандавса - всего менее 100 метров. Получается, что часть территории из этих полутора гектаров находится в так называемой охраняемой дюнной зоне побережья Балтийского моря. Сюда же входят и отведенные под дом метры земли.

Руководитель стройуправления Ройской волости Агрис Янсонс утверждает, что на земельном участке Брандавса стояла прежняя недвижимость, которая позволяет здесь строить.

Однако на советских картах, которые старше 1963 года, ничего не указано. А встреченный здесь местный житель Гирт рассказал, что здесь когда-то стояла рыбацкая будка, однако не в том месте, где сейчас возводится дом.

Янсонс: "Я извиняюсь. С точки зрения закона здесь все в порядке. Выдано разрешение. Четко показано место, где можно строить, на остальной территории нельзя. И проект разработан учитывая конкретное место. Чтобы не затрагивать основание старого здания, разрешено строить ближе к дороге".

В территориальной планировке есть специальная отметка: "Максимальная площадь строения - 300 кв. метров, максимальная загороженная территория 1500 кв.м, допустимое число этажей - 1, земельное участок делить нельзя".

Однако, как указывают журналисты, дом Брандавса одноэтажным строением назвать нельзя, в нем заложено два этажа.

Янсонс продолжает: "Второй этаж можно считать за этаж, однако там нет потолков, вся часть идет на крышу и полагаясь на правила строительства, его нельзя считать за этаж".

Комментарий Брандавса получить не удалось. Однако Министерство по защите среди и регионального развития указало, что запросит у самоуправления объяснение.

Однако у Службы по защите среды существенных возражений по поводу данной застройки в охраняемой зоне нет.

Как мы уже сообщали, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией объявило, что начало уголовный процесс о преступных деяниях - взяточничестве и посредничестве во взяточничестве, возможно, совершенных должностными лицами предприятия RK (подозреваемый в коррупции Брнадавс являлся членом правления ООО Rīgas karte)

В материалах уголовного дела содержатся сведения о передаче взятки посреднику для дальнейшей передачи должностным лицам, чтобы они, используя свое служебное положение, совершили действия в интересах взяткодателя.

В рамках уголовного процесса был задержан Брандавс.

До 7 марта он занимал должность руководителя отдела электронных расчетов RS но в связи с задержанием правление предприятия отстранило его от этой должности.

7 марта KNAB назначило Брандавсу в качестве меры пресечения залог в размере 200 000 евро, запрет приближаться к определенным лицам и запрет на выезд из страны.