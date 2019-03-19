"Мне просто нужно было 75 минут смотреть на кошек. Спасибо!"

За последние годы он получил прозвище "король кошачьих видео". Согласно его подсчетам, за один год ему удалось просмотреть 17 000 роликов про кошек. Теперь это стало его профессией, и он не планирует останавливаться.

Прошло уже больше десятилетия с тех пор, как коты и кошечки завоевали популярность в интернете. А теперь они добрались и до больших экранов. Почему же нас так привлекают смешные видео и глупые фото? Журналист BBC пообщался с режиссёром Уиллом Браденом, который знает ответ на этот вопрос.

Я сидел с 800 другими посетителями заполненного кинотеатра в Милуоки, Висконсине, и ждал начала фильма. Зал был наполнен статуями Будды, в нос бросался терпкий запах попкорна, а в воздухе чувствовалось приятное напряжение радостно настроенных людей.

Мы ждали не начало очередного голливудского боевика, а всего лишь показ кошачьих видео из интернета. Однако со стороны все выглядело похоже на обычный киносеанс: на протяжении фильма зрители вздыхали, смеялись и даже аплодировали в каких-то моментах.

Вот слепая кошка находит семью, а тут спасатели достали котенка из канализации… Честно, даже я всплакнул пару раз...

Эту подборку создал 39 летний режиссёр из Сиэтла, Уилл Браден. За последние годы он получил прозвище "король кошачьих видео". Согласно его подсчетам, только за 2018 год ему удалось просмотреть где-то 17 000 роликов про кошек.

Если честно, это не совсем тот жизненный путь, который он планировал для себя. Совершенно случайно он начал заниматься кошачьими видео в 2006 году, когда учился на режиссёра в университете в Сиэтле.

"Я должен был сделать персональное видео для кого-либо, но почему-то долго откладывал и не приступал к работе". В конце концов его внимание привлек собственный кот.

"Я подумал, что мог бы сделать видео с котом. Особенно остроумно и интересно могло получиться, если бы мне удалось спародировать стиль старых французских фильмов, на которые я подсел в то время. Может, никто бы даже не заметил, что я не совсем правильно выполнил задание".

Так Генри, простой черный кот, превратился в Генри лё Чат Нуар – французского героя с незаурядным характером.

Свое видео Уилл выложил на YouTube в 2007, в то время, когда популярность кошек еще только зарождалась. Лишь через пять лет Уилл снял продолжение – "Генри 2".

Решение создать сиквел Уилл принял, после того, как фанаты попросили его об этом на Facebook-странице его кота Генри.

"Я снял новое видео, и оно очень быстро набрало популярность. Где-то за пять дней - уже миллион просмотров", - вспоминает Уилл. Сейчас этот эпизод уже просмотрели больше 10 миллионов раз.

Первый официальный фестиваль кошачьих видео прошел в 2012 году. Его организовал Художественный центр в Миннеаполисе. Видео Уилла попало туда по многочисленным просьбам фанатов.

Уилл показал свои фильмы и, к своему удивлению, даже победил в одной из номинаций. Его счастью не было предела. После этого кошачьи видео прочно закрепились в жизни Уилла. Он помог организовать очередной фестиваль в 2014, а в 2016 уже создал свой собственный.

В обязанности организатора включено все: от поиска подходящих видео до разработки рекламной кампании и поиска спонсоров.

К концу 2019 года фестиваль пройдет в более чем 200 городах США. Какую-то часть доходов от продажи билетов Уилл всегда отдает местным кошачьим приютам. Только за первые пару месяцев уже были собраны десятки тысяч долларов.

С тех пор, как кошки обрели популярность в интернете, прошло больше 10 лет. В чём причина нашей "зависимости" от них?

"Мы любим кошек, но также мы любим смотреть, как у них что-то не получается" - объясняет Уилл.

Он пробовал снимать похожие видео с собаками, но уверен, что это совсем не то. "Кошки выглядят настолько грациозными и уверенными в себе, что их падения выглядят забавно. А когда падает собака, мы лишь переживаем, все ли с ней в порядке".

Настроение в кинотеатре в Милуоки просто не передать словами. Это мероприятие подходит для людей всех возрастов: старики пришли вместе с внуками. А кто-то даже выбрал тематический наряд - напялил кошачьи уши и прицепил хвост.

Например, Ричард, один из зрителей, полностью оделся в костюм леопарда. Он сказал, что долго ждал этот фестиваль, и как владелец сразу трех кошек, рад возможности поддержать приюты для животных.

В свою очередь, представители приютов принесли с собой несколько кошек, нуждающихся в доме. Так что, кто-то из зрителей ушел из кинотеатра с новым питомцем.

Уилл верит, что кошки помогают нам отдохнуть от внешнего мира и повседневных проблем, и планирует продвигать свой проект и в другие страны.