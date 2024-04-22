Видео ⟩ "Никто не застрахован". В Юрмале во время парада в аварию попали опытные мотоциклисты

В субботу утром участники мотоциклетного клуба Hells Angels ехали по улице Лиенес и привлекли большое внимание прохожих. Одна женщина, радуясь параду, запечатлела и момент, когда один водитель не совладал со своим транспортом.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис прокомментировал произошедшее: "Это свидетельство того, что никто не застрахован от опасных падений. (...) Это опытные ребята, которые умеют ездить и знают, как надо ехать. Но мы видим, что они тоже падают".