Видео ⟩ "Никто не застрахован". В Юрмале во время парада в аварию попали опытные мотоциклисты

В конце недели поступили сообщения о нескольких ДТП с участием мотоциклов. В социальных сетях особенно распространилось видео из Юрмалы, на котором контроль над своим мотоциклом теряет один опытный водитель. Подробнее рассказывает передача Degpunktā.
В субботу утром участники мотоциклетного клуба Hells Angels ехали по улице Лиенес и привлекли большое внимание прохожих. Одна женщина, радуясь параду, запечатлела и момент, когда один водитель не совладал со своим транспортом.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис прокомментировал произошедшее: "Это свидетельство того, что никто не застрахован от опасных падений. (...) Это опытные ребята, которые умеют ездить и знают, как надо ехать. Но мы видим, что они тоже падают".
На место происшествия незамедлительно прибыли и сотрудники "скорой" помощи.
Видео: сюжет программы Degpunktā
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