Вт, 23.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ "Никто не застрахован". В Юрмале во время парада в аварию попали опытные мотоциклисты

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В конце недели поступили сообщения о нескольких ДТП с участием мотоциклов. В социальных сетях особенно распространилось видео из Юрмалы, на котором контроль над своим мотоциклом теряет один опытный водитель. Подробнее рассказывает передача Degpunktā.

В субботу утром участники мотоциклетного клуба Hells Angels ехали по улице Лиенес и привлекли большое внимание прохожих. Одна женщина, радуясь параду, запечатлела и момент, когда один водитель не совладал со своим транспортом.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис прокомментировал произошедшее: "Это свидетельство того, что никто не застрахован от опасных падений. (...) Это опытные ребята, которые умеют ездить и знают, как надо ехать. Но мы видим, что они тоже падают".

На место происшествия незамедлительно прибыли и сотрудники "скорой" помощи.

Видео: сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх