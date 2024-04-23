В Лиепае трактор врезался в трамвай

В результате столкновения трамвайный вагон получил повреждения, пострадавших нет.

Движение трамвая было остановлено примерно на 10 минут, пока не приехала полиция и не зафиксировала все обстоятельства.

Ранее полиция сообщала, что в понедельник в автоавариях в Латвии пострадали 10 человек.

За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий.

Оформлено 417 протоколов об административных нарушениях, в том числе 173 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено шесть уголовных дел.

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