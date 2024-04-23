В Лиепае трактор врезался в трамвай

В понедельник, 22 апреля, около 11:40 в Лиепае на улице Ригас трамвай столкнулся с трактором, сообщает портал TV3 Ziņas со ссылкой на liepajniekiem.lv.
В результате столкновения трамвайный вагон получил повреждения, пострадавших нет.
Движение трамвая было остановлено примерно на 10 минут, пока не приехала полиция и не зафиксировала все обстоятельства.
Ранее полиция сообщала, что в понедельник в автоавариях в Латвии пострадали 10 человек.
За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий.
Оформлено 417 протоколов об административных нарушениях, в том числе 173 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.
За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено шесть уголовных дел.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!