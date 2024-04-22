Видео ⟩ Из-за снегопада затруднены условия движения; к вечеру образуется гололед

Во второй половине дня на большей части страны, за исключением самой восточной, ожидаются небольшие морозы и сильный снегопад.

В западных и центральных районах страны толщина снежного покрова может достичь 10 см. На дорогах образуется гололед, видимость во время снегопада может ухудшиться до 200-500 метров, местами ожидается слабая метель.

Галерея: Снег в Латвии

На проводах и ветках деревьев может образоваться налет мокрого снега, ветки деревьев могут ломаться под тяжестью снега и сильного ветра.

Такие условия продлятся до полудня вторника, 23 апреля.

Актуальную информацию в сети дорожного движения можно получить по бесплатному номеру телефона 8000 5555.

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