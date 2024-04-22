Видео ⟩ Из-за снегопада затруднены условия движения; к вечеру образуется гололед

В понедельник, 22 апреля, снегопад и метель во многих районах затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны. Заснеженные дороги посыпаны противоскользящими материалами. В целях улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействовано 36 единиц техники зимнего сервиса, сообщает Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Latvijas Valsts ceļi призывает водителей планировать, что на дорогу придется потратить больше времени, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать осторожность. Особенно осторожными следует быть водителям, которые уже поменяли зимние шины на летние.
На главных автодорогах страны затруднены условия движения:
- Таллиннское шоссе (А1) - на всем протяжении;
- Видземское шоссе (А2) - на участке от Риги до Лигатне;
- Валмиерское шоссе (А3) - на участке от Браславского моста до Сталбе;
- Рижская окружная дорога Балтэзерс - Саулкалне (А4) - на всем протяжении;
- Даугавпилсское шоссе (А6) - на участке Рига - Саулкалне;
- Бауское шоссе (А7) - на всем протяжении;
- Лиепайское шоссе (А9) - на участке от перекрестка Апшупе до Аннениеки;
- Вентспилсское шоссе (А10) - на участке от Кудры до Усмы.
LVC обращает внимание на то, что электронные дорожные знаки с изменяемой информацией на Via Baltica (A1, A7) и участке шоссе A2 от Лангстини до Сигулды работают в предупреждающем режиме, а это означает, что максимальная скорость движения здесь составляет 90 км/ч.
Метеорологи предупреждают, что снегопад продолжится днем, а вечером, когда температура воздуха понизится, снегопад может усилиться, также образуется снежный покров.
Во второй половине дня на большей части страны, за исключением самой восточной, ожидаются небольшие морозы и сильный снегопад.
В западных и центральных районах страны толщина снежного покрова может достичь 10 см. На дорогах образуется гололед, видимость во время снегопада может ухудшиться до 200-500 метров, местами ожидается слабая метель.
Галерея: Снег в Латвии
На проводах и ветках деревьев может образоваться налет мокрого снега, ветки деревьев могут ломаться под тяжестью снега и сильного ветра.
Такие условия продлятся до полудня вторника, 23 апреля.
Актуальную информацию в сети дорожного движения можно получить по бесплатному номеру телефона 8000 5555.
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