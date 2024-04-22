Из-за сложных погодных условий CSDD отменяет экзамены по вождению

В CSDD отметили, что на транспортных средствах дирекции, на которых в Риге сдаются экзамены на категорию В, зимние шины заменены на летние, поэтому использование этих транспортных средств в дорожном движении небезопасно.

Сотрудники центра обслуживания клиентов CSDD свяжутся с потенциальными водителями, которым предстоит сдавать экзамен по вождению в понедельник и вторник, 23 апреля.

Клиенты могут получить актуальную информацию на сайте и в социальных сетях, а также обратившись в центр обслуживания клиентов CSDD.

CSDD является государственным акционерным обществом. Дирекция регистрирует транспортные средства в Латвии, выдает водительские права, проводит технические осмотры автомобилей и предоставляет другие услуги. Акционером CSDD является Министерство транспорта.

Видео: Снежное утро 22 апреля в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!