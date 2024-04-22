Видео ⟩ В Юрмале в колонне мотоциклистов произошло ДТП; есть пострадавший

Как видно на видео, опубликованном очевидцами, мотоциклисты сначала остановились на светофоре, а после того, как на светофоре загорелся зеленый сигнал, поездка возобновилась.

Мотоциклисты не нарушали скорость, но внезапно один из них упал. Другие мотоциклисты не успели среагировать, не затормозили и врезались в него.

Видно, что некоторые мотоциклисты после аварии смогли подняться самостоятельно, при этом как минимум один человек остался лежать на земле.

Sadursme, собирающее информацию очевидцев, сообщило, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!