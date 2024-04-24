Видео ⟩ В сломанный арендованный автомобиль врезался автобус

Буквально через полчаса после того, как автомобиль был взят в аренду, у него начались серьезные технические проблемы. Двое пассажиров автомобиля, понимая, что дальше они никуда не поедут, заглушили двигатель автомобиля, чтобы понять, как добраться до ближайшего пункта проката, но внезапно в заднюю часть автомобиля врезался автобус, сообщает программа Degpunktā.
Тормозной путь водителя пассажирского автобуса на улице Вилипа оказался слишком коротким, чтобы избежать столкновения. Заметив в последний момент припаркованный на обочине легковой автомобиль Opel серебристого цвета, водитель не успел сориентироваться и врезался в автомобиль.
"Машина сломалась. Мы сидели внутри. Автобус, я так понимаю, не заметил нас и "влетел". Настолько банально, что и добавить нечего", - говорит водитель автомобиля.
Водитель разбившегося автомобиля говорит, что удар был настолько сильным, что машину отбросило вперед на несколько десятков метров. Однако пережитое дорожно-транспортное происшествие - не единственное горе для пассажиров пострадавшего автомобиля.
"Это арендованный автомобиль. Взяли за полчаса до того, как это случилось. У нее проблемы с коробкой передач, и они забрали ее в компанию, чтобы посмотреть. Не проехал и трех километров", - говорит водитель машины.
Хотя удар был неожиданным и сильным, мужчина и его пассажир в результате столкновения не пострадали и физически здоровы. Однако в момент аварии пострадал пассажир автобуса. Женщину передали медикам.
Лаура Берзиня, представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает: "Медики NMPD оказали помощь одному пострадавшему, который был доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии".
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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