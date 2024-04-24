Видео ⟩ В сломанный арендованный автомобиль врезался автобус

Тормозной путь водителя пассажирского автобуса на улице Вилипа оказался слишком коротким, чтобы избежать столкновения. Заметив в последний момент припаркованный на обочине легковой автомобиль Opel серебристого цвета, водитель не успел сориентироваться и врезался в автомобиль.

"Машина сломалась. Мы сидели внутри. Автобус, я так понимаю, не заметил нас и "влетел". Настолько банально, что и добавить нечего", - говорит водитель автомобиля.

Водитель разбившегося автомобиля говорит, что удар был настолько сильным, что машину отбросило вперед на несколько десятков метров. Однако пережитое дорожно-транспортное происшествие - не единственное горе для пассажиров пострадавшего автомобиля.

"Это арендованный автомобиль. Взяли за полчаса до того, как это случилось. У нее проблемы с коробкой передач, и они забрали ее в компанию, чтобы посмотреть. Не проехал и трех километров", - говорит водитель машины.

Хотя удар был неожиданным и сильным, мужчина и его пассажир в результате столкновения не пострадали и физически здоровы. Однако в момент аварии пострадал пассажир автобуса. Женщину передали медикам.

Лаура Берзиня, представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает: "Медики NMPD оказали помощь одному пострадавшему, который был доставлен в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии".

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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