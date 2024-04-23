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Видео ⟩ "Делали те, кто не умеет мостить!" Уничтожил ли ремонт историческую мостовую Риги?

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"Делали те, кто не умеет мостить!" Уничтожил ли ремонт историческую мостовую Риги?
"Делали те, кто не умеет мостить!" Уничтожил ли ремонт историческую мостовую Риги? Фото: Ekrānuzņēmums no video

Хотя работы по реконструкции улицы Гертрудес в Риге уже давно завершены, оказывается, что улица до сих пор не сдана в эксплуатацию, так как обнаружен ряд дефектов, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.

Передача отправилась на улицу Гертрудес, которая находится в историческом центре Риги и является охраняемой зоной ЮНЕСКО. "Сам принцип неправильный, когда улицы строят те, кто не умеет мостить", - рассказал передаче эксперт.

Выпавшие камни, проседания, слишком широкие и кривые швы - так выглядит эта якобы законченная работа строителей. "Да, это узкая специфика, но у нас есть каменные улицы, и мы должны уметь их сохранить", - рассказал приглашенный эксперт.

Начальник Управления дорожной инфраструктуры Департамента уличного пространства и мобильности Рижской думы Андрей Уртанс признал, что работы на улице Гертрудес были завершены в 2023 году, но улица так и не сдана в эксплуатацию из-за обнаруженных дефектов, по которым был составлен акт и предъявлены претензии к подрядчику.

Сейчас объявлен конкурс для подрядчика, который устранит дефекты предыдущей компании.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)

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