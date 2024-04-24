Видео ⟩ Японская Бавария. Первый взгляд на Mazda CX-80

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До задних стоек крыши он идентичен самому большому кроссоверу Mazda СХ-60, но значительно длиннее - плюс 25 см. Уже второй ряд сидений можно заказать в трех разных конфигурациях.

Кроме того, сиденья второго ряда раздвигаются в пределах 12 сантиметров. Сиденья третьего ряда достаточно элегантны и подходят для пассажиров ростом 1,7 метра и, возможно, даже немного выше. Надпись AWD на крышке багажника подтверждает, что Mazda CX-80 точно доступна только с полным приводом, хотя дизельный СХ-60 изначально имел лишь задний привод.

Панель нового CX-80 не отличается от уже виденного CX-60. То же самое касается и двигателей - подключаемый гибрид и дизель объемом 3,3 л. Стартовая цена Mazda CX-80 составляет 53 900 евро, а к нам новая модель поступит в конце года.

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