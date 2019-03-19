Опасные мемы. Подполье интернета взрастило уже не одного террориста

Считается, что его последователи устроили как минимум четыре массовых убийства. Самый знаменитый из них - 22-летний Эллиот Роджер, который рядом с университетом Калифорнии убил шесть человек, 14 ранил и застрелился.

Незадолго до этого Роджер в YouTube загрузил видео под названием "Месть Элиота Роджера", там он рассказал о своей мотивации: он хотел наказать женщин за отказы в прошлом, а также завидовал и хотел отомстить мужчинам, у которых есть секс. Как и Таррант, Роджерс подготовил объёмистый манифест.

В 2018 году житель США штата Флориды Цезарь Сайок отправил по почте бомбы критикам Дональда Трампа. В числе адресатов была американский политик Клинтон, экс-президент США Барак Обама, член Демократической партии Джо Байден, сенатор Нью-Джерси Кори Букер, актёр Роберт де Ниро и миллиардер Джордж Сорос.

До нападения Сайок в своих профилях в соцсетях регулярно публиковал "мемы" политического содержания, изображения с жестокостью и угрозы, сообщает Miami New Times.

В феврале этого года план самопровозглашенного Белого националиста Кристофера Пола Хэйсона провалился. Хасон обладал значительным арсеналом оружия. Он составил список возможных жертв, в котором были упомянуты несколько политиков-демократов.

В течение двух лет до ареста Хасон более тысячи раз посещал "пророссийские, неофашистские и неонацистские литературные сайты", указывает прокуратура.

Многие из этих действий обычно приписывают к "троллингу" - вбрасывание провокационных фраз, чтобы вызвать реакцию читателей. Возможно, они сами не верят в то, что пишут, а только питаются негативом.

Однако, такие аргументы как "это всего лишь интернет" не выдерживают критики временем, когда "троллинг" всё чаще приводит к реальному деструктивному поведению.

Таррант в своём манифесте скрупулёзно перечислил цели, которые хотел достичь с помощью бойни в Новой Зеландии. Среди них - "подстрекательство к насилию, мести и дальнейшему расколу европейцев" и в среде мусульман "создать конфликт в США между двумя идеологиями о вопросе владения оружия", что может привести к гражданской войне и расколоть "политические, культурные и, что важнее всего, расовые лагеря".

В манифесте он призывал своих единомышленников к новым терактам и надеется, что противники ответят тем же.

Самые крупномасштабные убийства правые радикалы проработали в одиночку или в небольших группах, без крупномасштабной координации.

"Однако это не означает, что одиночки и автономные ячейки не вдохновляются друг другом", говорится в журнале Foreign Policy. Что Таррант, что Хасон вдохновлялись Брейвиком, который в 2011 году в Норвегии убил 77 человек.

Брейвик - один из немногих террористов, который радикализировал себя в интернете и не примкнул ни к одной террористической организации. После бойни, в Tumblr и других актуальных платформах появились посвященные Брейвику блоги. Возможно, что его слава восемь лет спустя вдохновила по крайней мере двух террористов.

"Как ты пришёл к своим взглядам?", - спрашивает в манифесте сам себя Таррант. "Конечно в интернете", - отвечает он. "Нигде больше правду не найти".

Разжигающие вражду группы в интернете радикализируют поколения двадцатилетних и тридцатилетних. Не имея возможности найти свое место в реальном мире, они ищут в интернете, кого в этом винить.

Таррант в манифесте пишет, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, в школьные годы был весьма успешен и высшего образования не получил, а деньги зарабатывал с помощью схемы криптовалюты Bitconnect, однако неизвестно, это правда или очередной "мем".

В свободное время посещая одну и ту же эхо-камеру, её участники усиливают взгляды друг друга, постепенно теряя связь с реальностью. Это среда, в которой уже выросли несколько террористов будущего, которые не могут найти своё место в чём-то другом.