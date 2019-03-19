Опасные мемы. Подполье интернета взрастило уже не одного террориста

В пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 50 человек. Часть своего нападения террорист транслировал онлайн в социальной сети Facebook. О своих планах он ранее сообщал в "политически некорректном" форуме в интернете и оставил манифест, в котором ссылался на различные мемы из интернета.
Злоумышленник радикализировался в подполье интернета, которое уже взрастило не одного террориста. Он решил радикализировать и следующее поколение террористов.
Нападение было представлено как шоу в социальной сети. В прямой трансляции Facebook играли три пропагандистских песни солдат боснийских сербов Serbia Strong.
Песни около десяти лет назад были популярны в интернете как "мем" Remove Kebab, а в манифесте нападающий себя назвал как "уборщик кебабов". В прямом эфире воспроизводилась песня Gas Gas Gas из видеоигр и мультфильмов аниме. Эта песня является звуковой дорожкой многих видео из YouTube.
Видео началось со словами Тарранта "подпишитесь на канал PewDiePie", сообщается в Bellingcat. Это ещё один иронический "мем" из интернета.
В опубликованном манифесте террориста "копипаста морского пехотинца США" - вымышленная история, которая несколько лет копировалась с целью "троллинга" пользователей интернета.
Самопровозглашенный этнонационалист и экофашист Таррант иронизирует над предположениями, что компьютерные игры побудили его к насилию. "Да, Spyro the Dragon [видеоигра] научила меня этнонационализму. Fortnite научила быть убийцей. (..) Нет", - пишет он.
В качестве человека, который радикализировал его больше всего, Таррант упоминает чернокожего консервативного активиста Кандеса Оуэнса. Несомненно, надеясь так на большее внимание СМИ и раскол общественности США.
Среди его вдохновителей и норвежский массовый убийца Андерс Беринг Брейвик.
28-летний австралиец Брентон Таррант - мой одногодка. Хотя и некоторые из названых им "мемов" я узнаю, однако ясно, что мы из разных кругов интернета.
Копипаста, щитпост, троллинг - эти слова мало о чём говорят большинству людей, однако хорошо описывают культуру форумов в интернете, где тривиальное и бессмысленное смешивается с разжиганием ненависти.
Начало интернета характеризовал большой оптимизм - это будет глобальная сеть, в которой пользователи со всего мира смогут общаться друг с другом, обмениваться информацией и работать на общее благо.
Однако в этом десятилетии всё чаще слышны ужасы о так называемых echo chambers или эхо-камерах. Исследования свидетельствуют, что такие создаются в социальных сетях - пользователи следят в социальной сети Twitter за персонажами с похожими взглядами, а алгоритм Facebook создает такое содержание, которое может быть подходящим пользователю.
В результате пользователь социальных сетей изо дня в день слышит только те мнения, которые совпадают с его. Тем самым убеждая его в своей правоте.
Между тем в интернет-формах созданы группы единомышленников для каждого политического направления - даже для радикалов. Такие публичные форумы как Reddit, 4chan, 8chan и остальные основаны на содержании, созданном пользователями.
Например, Reddit - самая спокойная из названных - есть подфорумы, отведённые для изображений котиков и собак, советам по отношениям, садоводству, философии zero waste и другим безвредным темам. Однако, на расстоянии одного клика находятся форумы для любителей порно и форумы, разжигающие вражду.
В 2017 году в Reddit был закрыт подфорум /r/incels, в котором мужчины пропагандировали такие идеи как "принудительная моногамия", другими словами женское сексуальное рабство, а также провоцировали к насилию против женщин и людей, которые живут активной сексуальной жизнью.
Считается, что его последователи устроили как минимум четыре массовых убийства. Самый знаменитый из них - 22-летний Эллиот Роджер, который рядом с университетом Калифорнии убил шесть человек, 14 ранил и застрелился.
Незадолго до этого Роджер в YouTube загрузил видео под названием "Месть Элиота Роджера", там он рассказал о своей мотивации: он хотел наказать женщин за отказы в прошлом, а также завидовал и хотел отомстить мужчинам, у которых есть секс. Как и Таррант, Роджерс подготовил объёмистый манифест.
В 2018 году житель США штата Флориды Цезарь Сайок отправил по почте бомбы критикам Дональда Трампа. В числе адресатов была американский политик Клинтон, экс-президент США Барак Обама, член Демократической партии Джо Байден, сенатор Нью-Джерси Кори Букер, актёр Роберт де Ниро и миллиардер Джордж Сорос.
До нападения Сайок в своих профилях в соцсетях регулярно публиковал "мемы" политического содержания, изображения с жестокостью и угрозы, сообщает Miami New Times.
В феврале этого года план самопровозглашенного Белого националиста Кристофера Пола Хэйсона провалился. Хасон обладал значительным арсеналом оружия. Он составил список возможных жертв, в котором были упомянуты несколько политиков-демократов.
В течение двух лет до ареста Хасон более тысячи раз посещал "пророссийские, неофашистские и неонацистские литературные сайты", указывает прокуратура.
Многие из этих действий обычно приписывают к "троллингу" - вбрасывание провокационных фраз, чтобы вызвать реакцию читателей. Возможно, они сами не верят в то, что пишут, а только питаются негативом.
Однако, такие аргументы как "это всего лишь интернет" не выдерживают критики временем, когда "троллинг" всё чаще приводит к реальному деструктивному поведению.
Таррант в своём манифесте скрупулёзно перечислил цели, которые хотел достичь с помощью бойни в Новой Зеландии. Среди них - "подстрекательство к насилию, мести и дальнейшему расколу европейцев" и в среде мусульман "создать конфликт в США между двумя идеологиями о вопросе владения оружия", что может привести к гражданской войне и расколоть "политические, культурные и, что важнее всего, расовые лагеря".
В манифесте он призывал своих единомышленников к новым терактам и надеется, что противники ответят тем же.
Самые крупномасштабные убийства правые радикалы проработали в одиночку или в небольших группах, без крупномасштабной координации.
"Однако это не означает, что одиночки и автономные ячейки не вдохновляются друг другом", говорится в журнале Foreign Policy. Что Таррант, что Хасон вдохновлялись Брейвиком, который в 2011 году в Норвегии убил 77 человек.
Брейвик - один из немногих террористов, который радикализировал себя в интернете и не примкнул ни к одной террористической организации. После бойни, в Tumblr и других актуальных платформах появились посвященные Брейвику блоги. Возможно, что его слава восемь лет спустя вдохновила по крайней мере двух террористов.
"Как ты пришёл к своим взглядам?", - спрашивает в манифесте сам себя Таррант.
"Конечно в интернете", - отвечает он. "Нигде больше правду не найти".
Разжигающие вражду группы в интернете радикализируют поколения двадцатилетних и тридцатилетних. Не имея возможности найти свое место в реальном мире, они ищут в интернете, кого в этом винить.
Таррант в манифесте пишет, что родился в семье с низким доходом рабочего класса, в школьные годы был весьма успешен и высшего образования не получил, а деньги зарабатывал с помощью схемы криптовалюты Bitconnect, однако неизвестно, это правда или очередной "мем".
В свободное время посещая одну и ту же эхо-камеру, её участники усиливают взгляды друг друга, постепенно теряя связь с реальностью. Это среда, в которой уже выросли несколько террористов будущего, которые не могут найти своё место в чём-то другом.
Галерея: Скорбь по жертвам теракта в Новой Зеландии