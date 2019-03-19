Названы самые дорогие города мира

Столица Франции стала единственным городом еврозоны, попавшим в первую десятку. Париж занял второе место в прошлом году и седьмое место два года назад.

"Париж - очень дорогой город для жизни, так как мужской костюм в среднем стоит около 2000 долларов, а женская стрижка 120 долларов", сообщают в EIU.

В первую десятку также попали Цюрих, Осака, Женева, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Тель-Авив.

Между тем, самым дешёвым для жизни городом признан Каракас.