Названы самые дорогие города мира

Впервые за последние 30 лет в топе самых дорогих городов первое место одновременно делят три города - Париж, Сингапур и Гонконг, свидетельствует исследования, проведённые Economist Group и Economist Intelligence Unit (EIU).
Столица Франции стала единственным городом еврозоны, попавшим в первую десятку. Париж занял второе место в прошлом году и седьмое место два года назад.
"Париж - очень дорогой город для жизни, так как мужской костюм в среднем стоит около 2000 долларов, а женская стрижка 120 долларов", сообщают в EIU.
В первую десятку также попали Цюрих, Осака, Женева, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Тель-Авив.
Между тем, самым дешёвым для жизни городом признан Каракас.
EIU рассказали, что на рейтинг этого года повлияли повышение и понижение курса валют, а также инфляция и политическая неопределённость.