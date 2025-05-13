Премьер Литвы: ожидания экономической выгоды от отношений с Тайванем были ошибкой

Надежды на экономическую выгоду от сближения Литвы с Тайванем были серьезной ошибкой, заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, подчеркнув, что в этом вопросе важнее ценности и национальная безопасность.
"Я считаю большой ошибкой попытку представить наши отношения с Тайванем как экономически рациональные, поскольку все страны Юго-Восточной Азии ориентированы на экспорт и мало импортируют", - заявил Гинтаутас Палуцкас журналистам во вторник, 13 мая.
"Наивно полагать, что мы сможем значительно нарастить экспорт и улучшить торговый баланс. Здесь речь скорее о ценностях и национальной безопасности, а не об экономике", - добавил глава правительства.
Накануне бывшая президент Тайваня Цай Инвэнь в ходе визита в Литву призвала с терпением ждать плодов двустороннего сотрудничества.
Ранее как Палуцкас, так и спикер Сейма Саулюс Сквернялис признали, что ожидания от экономического эффекта в отношениях с Тайванем не оправдались.
В свою очередь, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте в понедельник отметила, что ожидания должны быть реалистичными. По ее словам, тесные связи с Тайванем открывают Литве возможности налаживать отношения со всем Индо-Тихоокеанским регионом.
Это было реакцией на решение тогдашнего консервативно-либерального правительства разрешить открыть в Вильнюсе Тайваньское представительство с использованием названия острова, а не столицы Тайбэй, как это принято во многих странах. Пекин расценил это как поддержку независимости Тайваня и отказ от принципа "единого Китая".
После того как в 1949 году правительство Китайской Республики проиграло гражданскую войну коммунистам и бежало на остров Тайвань, фактически образовались два китайских государства: на материке - КНР, а на острове продолжает существовать Китайская Республика.
Во вторник Палуцкас вновь заявил, что Литва готова к нормализации отношений с Китаем, но с определенными условиями.
"Я неоднократно говорил, что Литва не будет жертвовать своими национальными интересами и не собирается извиняться или делать реверансы. Но если они [Китай] направят своего посла, мы направим своего в Пекин", - подчеркнул премьер.
Он добавил, что на данный момент политические переговоры о назначении послов не ведутся на высоком уровне.
Отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений с Китаем, Грибаускайте указала на участников празднования так называемого Дня Победы, прошедшего на прошлой неделе в Москве. Там присутствовали лидеры более 20 стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, который сидел рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.
Палуцкас отметил, что визит Си в Москву не меняет его позиции по поводу отношений с Китаем.
"У великих держав свои интересы, но учитывая их влияние и вес в международных форматах, все страны ЕС обычно поддерживают дипломатические отношения", - добавил он.
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