Премьер Литвы: ожидания экономической выгоды от отношений с Тайванем были ошибкой

Это было реакцией на решение тогдашнего консервативно-либерального правительства разрешить открыть в Вильнюсе Тайваньское представительство с использованием названия острова, а не столицы Тайбэй, как это принято во многих странах. Пекин расценил это как поддержку независимости Тайваня и отказ от принципа "единого Китая".

После того как в 1949 году правительство Китайской Республики проиграло гражданскую войну коммунистам и бежало на остров Тайвань, фактически образовались два китайских государства: на материке - КНР, а на острове продолжает существовать Китайская Республика.

Во вторник Палуцкас вновь заявил, что Литва готова к нормализации отношений с Китаем, но с определенными условиями.

"Я неоднократно говорил, что Литва не будет жертвовать своими национальными интересами и не собирается извиняться или делать реверансы. Но если они [Китай] направят своего посла, мы направим своего в Пекин", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что на данный момент политические переговоры о назначении послов не ведутся на высоком уровне.

Отвечая на вопрос о возможности восстановления отношений с Китаем, Грибаускайте указала на участников празднования так называемого Дня Победы, прошедшего на прошлой неделе в Москве. Там присутствовали лидеры более 20 стран, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, который сидел рядом с российским диктатором Владимиром Путиным.

Палуцкас отметил, что визит Си в Москву не меняет его позиции по поводу отношений с Китаем.

"У великих держав свои интересы, но учитывая их влияние и вес в международных форматах, все страны ЕС обычно поддерживают дипломатические отношения", - добавил он.