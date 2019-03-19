Борданс и Винькеле получили допуск к гостайне

В конце января рассматривалось соответствие условиям допуска к гостайне шести министров. В настоящее время допуск еще не получил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV). В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) агентству ЛЕТА не комментировали вопрос о том, сколько министров пока не получили допуск к гостайне.