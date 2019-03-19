Вт, 19.03.2019
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Борданс и Винькеле получили допуск к гостайне

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Министр юстиции Янис Борданс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

 Министр здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!") и министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) получили допуск к государственной тайне.

Это подтвердили сама Винькеле и пресс-секретарь Борданса Андрис Витенбургс.

В конце января рассматривалось соответствие условиям допуска к гостайне шести министров. В настоящее время допуск еще не получил министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV). В Бюро по защите Сатверсме (БЗС) агентству ЛЕТА не комментировали вопрос о том, сколько министров пока не получили допуск к гостайне.

Агентство ЛЕТА выяснило, что его не получил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце ("Для развития/За!").

В конце января начальник БЗС Янис Майзитис сказал, что обычно БЗС заканчивает проверки людей в течение двух месяцев

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