Возле Сейма состоялся пикет учителей за повышение зарплат

В акции принимают участие педагоги из многих латвийских городов - о чем свидетельствуют надписи на плакатах.

У протестующих с собой синие шары с надписью "750 EUR" - сумма за ставку, которую, согласно графику, учителя должны получать с 1 сентября текущего года.

Многие утверждают, что сегодняшнее мероприятие - "затишье перед бурей", намекая на забастовку, если график не будет выполняться. Здесь не слышны выкрикиваемые лозунги или призывы, участники придерживаются "стратегии тишины".

Галерея: Акция протеста латвийских учителей

На плакатах - обращение к депутатам соблюдать принятые ими же законы: в государстве не должна складываться такая ситуация, когда один законы соблюдаются, а другие - нет.

Улучшение системы, в том числе системы образования - единственный смысл работы этого правительства, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш протестующим возле Сейма педагогам.

По его мнению, проблема системы образования состоит в неэффективном расходовании средств.

"В этом году 799 млн евро, что значительно больше всей обороны, танков, боеприпасов, солдат и так далее. У нас четвертые самые высокие вложения в Европе, а эффективности нет, потому что у вас зарплата не такая, какая должна быть", - сказал премьер.

Эту проблему можно решить, упорядочив систему, считает политик. "Надо найти, где эти деньги уходят не туда, чтобы повысить вам зарплаты. Такова моя установка как главы правительства", - сказал Кариньш.

"Беда у нас в том, что в Латвии местами очень пустые классы, а местами переполненные. Мы очень хорошо справляемся со светлыми, мотивированными, а как с остальными? В Риге решение было такое, что просто попросили покинуть школу. И что дальше? И, если вы учитель, который работает с трудными детьми, это, мне кажется, намного сложнее, чем работать с мотивированными", - сказал Кариньш.

Он обещал добиться улучшения системы: "В этом единственный смысл правительства".

Напомним, что правительство, рассматривая бюджет 2019 года, не поддержало предложение ЛПРОН предусмотреть дополнительные средства на повышение зарплат учителей. Министр образования Илга Шуплинска заявила, что реформы в образовании не проводятся.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что увеличение финансирования могут обеспечить только реформы и упорядочение школьной сети.

Как мы уже сообщали, членам правительства за день до запланированной акции протеста учителей не удалось убедить Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) в возможностях в этом году найти средства на повышение зарплат учителей, поэтому профсоюз не откажется от акции протеста.

После полуторачасовой встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром образования и науки Илгой Шуплинской руководитель ЛПРОН Инга Ванага заявила, что предложение правительства не было убедительным.

По словам Шуплински, учителям предложили ко второму чтению госбюджета в Сейме внести в него соглашение о том, что, если бюджет выполняется и идет интенсивная работа над оптимизацией школьной сети, правительство готово повысить зарплаты с 1 сентября 2019 года.