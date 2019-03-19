Повышение зарплат учителям: сегодня правительству не поверили, планируется забастовка

Членам правительства за день до запланированной акции протеста учителей не удалось убедить Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) в возможностях в этом году найти средства на повышение зарплат учителей, поэтому профсоюз не откажется от акции протеста.
После полуторачасовой встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром образования и науки Илгой Шуплинской руководитель ЛПРОН Инга Ванага заявила, что предложение правительства не было убедительным.
По словам Шуплински, учителям предложили ко второму чтению госбюджета в Сейме внести в него соглашение о том, что, если бюджет выполняется и идет интенсивная работа над оптимизацией школьной сети, правительство готово повысить зарплаты с 1 сентября 2019 года.
Профсоюз с этим предложением не согласился, ожидая ясного указания на то, где будут изысканы средства. Однако, по словам Шуплински, "источника средств сейчас нет".
По словам Ванаги, профсоюз не получил уверенности в том, что правительство знает, где взять 9,3 млн евро на выполнение второго шага графика повышения зарплат учителей. "Сегодня нас информировали об идеях, но информация была недостаточной, чтобы мы получили уверенность", - сказала Ванага.
Правительство обещало уточнить детали и представить их ЛПРОН завтра, 20 марта, во время переговоров. "Если будет достаточно доказано, что деньги на выполнение графика можно найти, от этого зависит, состоится ли забастовка", - сказала Ванага.
ЛПРОН готов работать над реформами в образовании, добавила она.
Кариньш сказал, что его правительство сформировано для того, чтобы привести в порядок различные системы в государстве, обеспечить людям то, что им полагается, то есть хорошую жизнь в хорошей европейской стране. Премьер напомнил, что уже начаты три реформы, в том числе реформа образования.
Премьер призвал ЛПРОН к сотрудничеству вместо конфронтации.
Министр финансов Янис Рейрс заявил, что Минфин совместно с министерствами образования и науки и охраны среды и регионального развития будет искать решения для финансового обеспечения реформ.
Следующая встреча сторон пройдет в Сейме завтра в 9 часов утра.