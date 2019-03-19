Повышение зарплат учителям: сегодня правительству не поверили, планируется забастовка

После полуторачасовой встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром образования и науки Илгой Шуплинской руководитель ЛПРОН Инга Ванага заявила, что предложение правительства не было убедительным.

По словам Шуплински, учителям предложили ко второму чтению госбюджета в Сейме внести в него соглашение о том, что, если бюджет выполняется и идет интенсивная работа над оптимизацией школьной сети, правительство готово повысить зарплаты с 1 сентября 2019 года.

Профсоюз с этим предложением не согласился, ожидая ясного указания на то, где будут изысканы средства. Однако, по словам Шуплински, "источника средств сейчас нет".

По словам Ванаги, профсоюз не получил уверенности в том, что правительство знает, где взять 9,3 млн евро на выполнение второго шага графика повышения зарплат учителей. "Сегодня нас информировали об идеях, но информация была недостаточной, чтобы мы получили уверенность", - сказала Ванага.

Правительство обещало уточнить детали и представить их ЛПРОН завтра, 20 марта, во время переговоров. "Если будет достаточно доказано, что деньги на выполнение графика можно найти, от этого зависит, состоится ли забастовка", - сказала Ванага.

ЛПРОН готов работать над реформами в образовании, добавила она.

Кариньш сказал, что его правительство сформировано для того, чтобы привести в порядок различные системы в государстве, обеспечить людям то, что им полагается, то есть хорошую жизнь в хорошей европейской стране. Премьер напомнил, что уже начаты три реформы, в том числе реформа образования.

Премьер призвал ЛПРОН к сотрудничеству вместо конфронтации.

Министр финансов Янис Рейрс заявил, что Минфин совместно с министерствами образования и науки и охраны среды и регионального развития будет искать решения для финансового обеспечения реформ.