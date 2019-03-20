Ср, 20.03.2019
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Внуку экс-президента Латвии Валдиса Затлерса дали непростое имя
Не угадаете!

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ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Экс-президент Латвии Валдис Затлерс в марте стал на одного внука богаче - у его старшего сына Густава и его супруги Руты родился мальчик.

Как сообщает издание Privātā Dzīve, малышу дали имя Самуэль.

"С древнееврейского языка Самуэль (Самуил) означает "Бог услышал", - объяснил Густавс Затлерс.

У Руты это первый ребенок, у Густава - второй: от предыдущих отношений с Эвой Сиетиньсоне у него растет дочь Беатрисе.

Таким образом, Валдис Затлерс стал трижды дедом. Напомним, у него у самого трое детей - Густав Затлерс, Карлис Затлерс и Фелицита Затлере-Котане, а также две внучки. А теперь вот и внук!

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Презентация книги Валдиса Затлерса "Kas es esmu"

 Фотогалерея: Валдис Затлерс с супругой на фестивале Sensus

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