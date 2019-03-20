Внуку экс-президента Латвии Валдиса Затлерса дали непростое имя

У Руты это первый ребенок, у Густава - второй: от предыдущих отношений с Эвой Сиетиньсоне у него растет дочь Беатрисе.

Таким образом, Валдис Затлерс стал трижды дедом. Напомним, у него у самого трое детей - Густав Затлерс, Карлис Затлерс и Фелицита Затлере-Котане, а также две внучки. А теперь вот и внук!