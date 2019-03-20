Перед терактом новозеландский стрелок Таррант показал латвийский Праздник песни

Запись была опубликована 13 марта - за два дня до трагедии. Позже все профили убийцы были удалены, но в интернете циркулируют скрины этих записей.

Таррант поделился видео, на котором видно исполнение песни "Līgo" на Празднике песни. В начале записи - информативные комментарии о празднике Лиго.

ФОТО: Facebook

"Это то, что они хотят уничтожить" - написал террорист.

Исследователь Института внешней политики Марис Анджанс в интервью порталу TVNET указал, что "популяризирование" нашего праздник таким образом в любом случае надо рассматривать в негативном ключе.

"Скорее всего он специально искал красивые и древние западные традиции, чтобы найти способ проиллюстрировать свой план уничтожения людей мусульманской веры".

В тоже время, акцентирование внимания на латвийском празднике надо рассматривать в более широком контексте стратегии терроризма. Одна из его целей - дать политический сигнал и в данном случае мужчина, возможно, хотел публично обратить внимание на угрозу мультикультурализма его культуре, которую, по его мнению олицетворяют представители другой веры.

Напомним, что в пятницу 15 марта в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала стрельбу терактом. Погибли 50 человек, были задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии (Таррант).

Позже Ардерн сообщила, что получила "манифест" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче, за девять минут до начала теракта.

По словам Арден, ее канцелярия была одним из 30 адресов, по которым Таррант отправил свое послание.

Он представляет из себя "многословный, бессвязный, конспирологический, крайне правый" текст. "В нем не называлось ни место, ни какие-то отличительные детали", - подчеркнула Ардерн.

Отметим, что часть своего нападения террорист транслировал онлайн в социальной сети Facebook. О своих планах он ранее сообщал в "политически некорректном" форуме в интернете и оставил манифест, в котором ссылался на различные мемы из интернета.