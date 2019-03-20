На Центральном рынке в Риге открылся "Узбекский дворик"

На его стендах можно приобрести орехи, сухофрукты и другие узбекские продукты.

На церемонии открытия третий секретарь посольства Узбекистана в Латвии Шарафиддин Мирзакулов выразил надежду на то, что "Узбекский дворик" станет "любимым местом рижан, где покупать продукты из солнечного Узбекистана".