На Центральном рынке в Риге открылся "Узбекский дворик"

В овощном павильоне рижского Центрального рынка в среду открылся "Узбекский дворик" - специализированное место торговли продовольственными продуктами из Узбекистана.
На его стендах можно приобрести орехи, сухофрукты и другие узбекские продукты.
На церемонии открытия третий секретарь посольства Узбекистана в Латвии Шарафиддин Мирзакулов выразил надежду на то, что "Узбекский дворик" станет "любимым местом рижан, где покупать продукты из солнечного Узбекистана".
Также на открытии выступила группа узбекской национальной музыки из Ташкента "Устазода", а все посетители павильона могли угощаться пловом.