Госпитализированная порнозвезда Беркова обратилась к поклонникам
Как известно, на днях российские СМИ сообщили, что модель и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова экстренно доставлена в больницу. Позже в прессе появилась информация о том, что ей стало хуже. Чтобы прояснить ситуацию, порнозвезда сама вышла на связь с поклонниками в Instagram.
Согласно сведениям, полученным журналистами, Беркова была найдена в собственной квартире в полуобморочном состоянии и незамедлительно доставлена в одну из московских клиник. Менеджер актрисы Максим Клименко подтвердил информацию о ее госпитализации.
"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру.
Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит",
- сообщила "СтарХиту" Ирина Соловьева, пациентка клиники, в которую попала Елена.
Позже некоторые издания написали, что актрисе стало хуже, и вот она сама нашла в себе силы и прямо из больницы обратилась к поклонникам, чтобы рассказать о своем здоровье.
"Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не беспокойтесь так за меня… Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой.
И сегодня я уже буду дома... Если смогу, то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! Она у нас одна. Пожалуйста, будьте добрее друг к другу. Всегда ваша..." - успокоила подписчиков Елена, объяснив, что "все это от переутомления".
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Мои хорошие!!!! ❤🧡💛💚💙💜 Я снова с вами. Капельницу ещё не сняли, но не бестпокойтесь так за меня…. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. 🚘 И сегодня я уже буду дома.. Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! 😘 Всем отвечу, как приеду домой. А завтрая уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! 🥳Она у нас одна. Пожалуйста будь-те добрее друг к другу. Всегда ваша. 🍓 P.S "Дорогие" журналисты @starhit.ru я "очень рада", что вы так пристально "следите" за моей персоной!!! 😡 Но, можете быть спокойны, со мной ВСЁ ХОРОШО!!!! 😛 #ntv #russia1 #5tv #rtv #rt #l78 #Life #mk #360tv #rentv #tass # #tvc #runews24 #kp