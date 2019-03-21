Чт, 21.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Петиция за отмену Brexit "обвалила" сайт британского парламента
Уже более миллиона подписей

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Петиция с требованием приостановить процедуру выхода из ЕС и отменить Brexit к вечеру четверга, 21 марта, набрала более миллиона подписей. Сайт парламента, на котором она размещена, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос, сообщают "РИА Новости".

"Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС", - написала автор петиции Маргарет Ан Георгиаду.

С призывами подписать петицию выступили и знаменитости, среди них Энни Леннокс и Хью Грант.

По действующим правилам парламент обязан рассмотреть петицию, если она набирает 100 тысяч подписей. Дебаты по петиции будут назначены в ближайшие дни.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".

Напомним, в среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

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