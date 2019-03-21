Петиция за отмену Brexit "обвалила" сайт британского парламента
Петиция с требованием приостановить процедуру выхода из ЕС и отменить Brexit к вечеру четверга, 21 марта, набрала более миллиона подписей. Сайт парламента, на котором она размещена, несколько раз прекращал работу, не справляясь с количеством желающих оставить свой голос, сообщают "РИА Новости".
"Правительство постоянно заявляет, что выход из ЕС – это воля народа. Нам нужно положить конец этим заявлениям, доказав силу общественной поддержки, для того чтобы остаться в ЕС", - написала автор петиции Маргарет Ан Георгиаду.
С призывами подписать петицию выступили и знаменитости, среди них Энни Леннокс и Хью Грант.
I have just signed this petition to #RevokeArticle50 it’s currently gaining 100k signatures an hour!— Annie Lennox (@AnnieLennox) March 21, 2019
Please join me, sign & share (the site keeps crashing under the traffic so stick with it) https://t.co/U7mTUBM5xo
I’ve signed. And it looks like every sane person in the country is signing too. National emergency. Revoke Article 50 and remain in the EU. - Petitions https://t.co/tPgkaz1soi— Hugh Grant (@HackedOffHugh) March 20, 2019
По действующим правилам парламент обязан рассмотреть петицию, если она набирает 100 тысяч подписей. Дебаты по петиции будут назначены в ближайшие дни.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант в четверг в эфире радио BBC 4 сообщил, что прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, регулирующей процесс выхода стран из ЕС, возможно, но это "очень маловероятно".
Напомним, в среду премьер Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.