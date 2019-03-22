Смертельный взрыв на химзаводе в Китае: сотни человек доставлены в больницы

Около 640 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы после взрыва на химическом заводе в китайской восточной провинции Цзянсу, сообщает РИА "Новости".
В документе отмечается, что для оказания медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, а также 90 автомобилей скорой помощи.
По данным правительства, пострадавших доставили в 16 больниц.
Число жертв взрыва возросло до 44 человек, сообщила газета South China Morning Post.
Причина инцидента и его возможные виновники не установлены. По данным СМИ химзавод в 2017 и 2018 годах шесть раз был оштрафован за нарушения, связанные с несоблюдением норм в сфере охраны окружающей среды.
Помимо этого, предприятие в прошлом году получило предупреждение от главного управления по обеспечению безопасности труда о необходимости устранить риски на производстве, пишет КорреспонденТ.net.
March 21, 2019