Пт, 22.03.2019
Какой молодой может со мной соревноваться? Какой? Нет таких. Это ощущение у меня всегда было. Лайма Вайкуле

Смертельный взрыв на химзаводе в Китае: сотни человек доставлены в больницы

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Около 640 пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы после взрыва на химическом заводе в китайской восточной провинции Цзянсу, сообщает РИА "Новости".

В документе отмечается, что для оказания медицинской помощи задействованы 3,5 тысячи медсотрудников, а также 90 автомобилей скорой помощи.

По данным правительства, пострадавших доставили в 16 больниц.

Число жертв взрыва возросло до 44 человек, сообщила газета South China Morning Post.

Причина инцидента и его возможные виновники не установлены. По данным СМИ химзавод в 2017 и 2018 годах шесть раз был оштрафован за нарушения, связанные с несоблюдением норм в сфере охраны окружающей среды.

Помимо этого, предприятие в прошлом году получило предупреждение от главного управления по обеспечению безопасности труда о необходимости устранить риски на производстве, пишет КорреспонденТ.net.

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