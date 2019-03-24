Счастье = здоровье! Ешь только биологические продукты, купи умные устройства, которые будут следить за твоим режимом сна, количеством пройденных шагов, кардиовыдержкой и объемом выпитой воды, скажи "нет" лишнему весу, дискомфорту, слезам и боли. Тебе всеми способами необходимо улучшить иммунитет, замедлить старение и повысить сексуальный потенциал.

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Специалисты солидарны: здоровье и безопасность в человеческой жизни занимают такую высокую позицию, как еще никогда в истории. Однако может ли здоровье быть нездоровым и даже больше - болезнью, рассказывает ведущий исследователь Рижского университета им. Страдиня (RSU) Анда Кивите-Уртане.