Попытка номер 6! Выписавшаяся из больницы Беркова выходит замуж
На днях российские СМИ сообщили, что модель и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова экстренно доставлена в больницу после обморока. Позже она вышла на связь с поклонниками, еще лежа в больнице под капельницей. И вот стало известно, что Елена не только выписалась из клиники, но успела уже отметить свой день рождения и даже... объявить о помолвке.
Беркова очень благодарна медикам за оказанную помощь, ведь ей не пришлось переносить праздник - 21 марта в баре "Руки Вверх" она с размахом отметила свое 34-летие. И преподнесла гостям торжества настоящий сюрприз, официальное заявив, что вновь выходит замуж.
"Избранника зовут Александр Путинцев. Ему 42 года. Он миллиардер, филантроп и путешественник. Шесть лет назад переехал жить за границу. Но недавно вернулся в столицу. Сделал предложение, я согласилась!"
- рассказала Елена изданию "СтарХит".
По словам актрисы, ее возлюбленный предлагает ей уехать из страны, но она еще не приняла окончательное решение. Сейчас Александр и Елена часто проводят время вместе. Путинцев водит возлюбленную по ресторанам, сопровождает ее на светских мероприятиях.
"Саша очень надежный человек. Между прочим, он и забил тревогу, когда увидел, что мне плохо. Все два дня не отходил от моей кровати, поддерживал. Я искала серьезные отношения и нашла их!"
- призналась Беркова.
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз. Несколько месяцев назад она развелась с актером Андреем Стояновым. Мужчина посчитал, что супруга не ценила его заботу, поэтому они приняли решение расторгнуть отношения.
Для Александра этот второй брак. Влюбленные уверены, что их союз продлится до конца жизни.
Смотрите видео с дня рождения Елены Берковой, где она объявила, что выходит замуж и представила любимого!