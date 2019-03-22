Опрос: отношение жителей к госуправлению улучшилось

В исследовании говорится, что более двух третей населения Латвии оценивают госучреждения как знающие и профессиональные, доброжелательно относящиеся к клиенту и ответственные.

Как рассказал глава SKDS Арнис Кактиньш, сравнение данных 2016, 2017 и 2018 годов показывает, что в прошлом году люди оценивали госуправление более положительно. Опрошенные чаще соглашались с утверждением, что в целом сотрудники госуправления добросовестно выполняют свои обязанности и им можно доверять, а также с тем, что госуправление все чаще помогает, поясняет, консультирует вместо того, чтобы наказывать.

82% опрошенных назвали сотрудников госучреждений знающими и профессиональными, 79% согласились, что они доброжелательны к клиенту, 78% заявили, что сотрудники госучреждений общаются с людьми на понятном языке.

Среди учреждений, лучше всего работающих с клиентами, были названы Государственное агентство социального страхования, Служба государственных доходов, самоуправления, Дирекция безопасности дорожного движения и Латвийская почта. Варианты ответов респондентам не предлагались.

До сих пор самым распространенным видом контактов с госучреждениями - 69% - остается личное посещение, но в последние три года выросла доля электронных услуг - до 14%. Электронная почта и телефон используются в контактах с госучреждениями сравнительно редко - в 8% и 6% случаев.