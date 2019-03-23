Сб, 23.03.2019
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Голый пассажир прорвался к трапу самолета в Домодедово
Мужчина кричал, что одежда ухудшает аэродинамику тела (видео)

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Аэропорт Домодедово

ФОТО: AFP / Scanpix

Голый мужчина прорвался на трап самолета при посадке рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в московском аэропорту Домодедово. Нарушителя задержали сотрудники полиции.

Один из очевидцев рассказал о произошедшем. 

- Он прошел регистрацию, скинул все вещи, сумку, разделся догола и побежал. Его задержали при посадке, побегать успел. Прорвался на трап, дальше его задержали.  Я думаю, что это весеннее обострение. Пьяным не был, - отметил свидетель. - Он кричал, что он голый, потому что одежда ухудшает аэродинамику тела. Ему без одежды будет лететь ловчее.  Такие нестандартные ситуации происходят постоянно, - добавил он.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что нарушителем оказался уроженец города Якутска 1981 года рождения, проживающий в Московской области. Дебошира доставили в медицинскую комнату аэропорта, откуда его отвезут в лечебное учреждение.

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