Болезнь и личное. Почему Лайма Вайкуле не стала мировой поп-звездой
Латвийская певица Лайма Вайкуле еще во времена Советского Союза стремительно взлетела на вершину славы и в период "перестройки", когда зарубежные продюсеры стали проявлять интерес к музыкантам из СССР, была готова и достойна стать поп-звездой мирового масштаба. Почему же этого не произошло?
Семь месяцев Лайма провела в Америке, где профессионалы шоу-индустрии намеревались сделать из нее "советскую Мадонну". Это оказалось гораздо сложнее, чем можно было предположить изначально, призналась Вайкуле в разговоре с журналистом TVNET Янисом Жилде.
"Я верю в судьбу, - философски рассуждает знаменитость. - Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что ничего специально не делала для того, чтобы, оказаться в Америке.
В то время я давала концерты в Сочи - по три в день, и как-то утром мне позвонили из "Мелодии", что, мол, приехали американцы и надо лететь в Москву, чтобы записать две песни на английском".
Лаймой в Америке заинтересовались музыкальные продюсеры и звукозаписывающая компания MCA-GRP.
Видео: Лайма Вайкуле в США
Новое сотрудничество со звукозаписывающей компанией планировалось как серьезное и основательное. Договор на пять лет, записи альбомов... Естественно, для этого Вайкуле надо было остаться в Америке, выучить язык и со временем стать резидентом.
И вдруг шокирующее известие - у нее рак. Экстренная операция и все сопутствующие этому последствия...
Лайма признается, что после пережитого у нее произошла основательная переоценка жизненных ценностей. От амбициозного желания покорить Америку не осталось и следа.
От родных дома она тщательно скрывала правду о состоянии своего здоровья. Потом из-за занятости и напряженной работы в студии не смогла даже прилететь в Латвию к отцу, когда тот лежал на смертном одре.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Певица Лайма Вайкуле
"Это была главная причина того, что мне стало настолько все безразлично, что я попросила, чтобы меня уволили", - признается Лайма.
Контракт, о котором мечтает каждая молодая исполнительница, был расторгнут. Мечта покорить Америку так и осталась мечтой.
И хотя в 90-х годах Вайкуле еще несколько раз бывала в США, ее приглашали петь в театре на Бродвее, большой успех в Японии имел ее альбом Tango, сотрудничество с компанией MCA-GRP было завершено.
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"Если бы я как-то приспособилась, возможно, все бы продолжалось", - говорит поп-дива.
Осталась бы Лайма в США, если бы не болезнь? "Думаю, я бы осталась в Америке. Все было бы иначе", - честно признается она.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Вечеринка Лаймы Вайкуле по случаю выхода ее диска "Легенды. Лайма Вайкуле"