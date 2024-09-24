В прошлом году выступил The Weeknd, этим летом - Эд Ширан, а в следующем году страны-соседи посетят Imagine Dragons и Джастин Тимберлейк. Концертная жизнь в Литве и Эстонии кипит, чего не скажешь о Латвии. Почему же?

Летний фестивальный сезон завершился, но организаторы концертов уже анонсируют мероприятия следующего года.

Только что стало известно, что следующим летом в Таллинне выступит группа Imagine Dragons, а Джастин Тимберлейк посетит как Эстонию, так и Литву.

Хотя Латвия расположена в географически выгодном месте (в центре Балтики), столь масштабные мероприятия проходят в нашей стране все реже, если вообще проходят.

Раньше Эд Ширан выступал на Луцавсале, однако в августе этого года поклонникам пришлось ехать на его концерт в Каунас, где он выходил на сцену два вечера подряд. Как сообщили организаторы мероприятия,

этим летом Ширан установил новый рекорд стран Балтии: концерт музыканта посетило более 80 000 человек.

Видео: Концерт Эда Ширана в Каунасе